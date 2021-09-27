Pursaklar'da Spor Sahaları Yenileniyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar'ın gelişmesi ve kalkınması adına yeni projelere ve yeni çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Pursaklar'ı sporla anılır bir kent haline getirmek adına ilçeye çeşitli spor tesisleri kazandıran Başkan Ertuğrul Çetin, Mahmudiye Stadı'nı daha modern daha kullanışlı hale getirmek için düğmeye bastı.

Bu kapsamda Pursaklar Belediyesi, stadyumun tel örgüleri, zemin altyapı düzenlemesi, sentetik çim döşenmesi, ışıklandırma sistemi ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirerek stadı daha kullanışlı hale getirecek.

Belediye ekiplerine kolaylıklar dileyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, stattaki yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek denetimlerde bulundu.

‘‘Stadımız yenilenen yüzüyle Türkiye'ye yeni sporcular yetiştirecek bir altyapıya sahip olacak’’

Gençlerin hem sağlık hem de sportif alanda başarılı olmaları için ilçeye yatırım yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Saray Mahmudiye Stadımızı ışıklandırmada yaparak standartlara uygun hale getiriyoruz. Her türlü donanımıyla sporseverlerin hizmetine sunacağımız stadımızı en kısa sürede tamamlayarak, binlerce gencimizin hizmetine açacağız. Stadımız yenilenen yüzüyle Türkiye'ye yeni sporcular yetiştirecek bir altyapıya sahip olacak’’ dedi.

Ekipler tarafından hızla başlanan çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasının ardından ilçe halkının hizmetine sunulması planlanıyor.

