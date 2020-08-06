Pursaklar’da Tohumlar Mahsule Döndü

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, nohut hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

Başkan Ertuğrul Çetin, koronavirüs salgınına karşı verilen mücadele ve normalleşme süreciyle beraber Pursaklar’daki çiftçinin son durumu konusunda hasat alanına giderek bilgi alıyor, biçilen ekinlerle ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceliyor.

Tüm ülkeler için insanların temel ihtiyaçlarının karşılamasında yaşamsal öneme sahip olan tarım ürünlerinde üretim ve verimliliğin arttırılması için Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çiftçilerini taleplerini yerinde dinledi.

‘‘Eken, Diken, Üreten Herkese Teşekkür Ederim’’

Koronavirüs sürecinde tarımın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Tarlalarda Nohut hasadı başladı. Bizlerde nohut biçen hemşehrilerimizin mesaisine ortak olduk. Çiftçilerimizin hasat sevincine ve verdikleri emeğin karşılığını almalarını temenni ediyoruz. Kavurucu sıcağın altında helalinden üretmiş oldukları ürünlerin hasadını yapmaya çalışan vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Her zaman çifçilerimizin yanındayız. Hem fiyat açısından hem mahsul açısından bol kazançlı bir yıl geçmesini diliyorum. Eken, diken, üreten herkese teşekkür ederim. Allah bereket versin’’ dedi.

Çiftçilerle bir süre sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, çeltik tanelerini inceleyerek biçerdöverin bu seneki mahsul hasadını izledi.