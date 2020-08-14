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Ramil Guliyev ve Yasmani Copello Elmas Lig'de piste çıkıyor

Milli atletler Ramil Guliyev ve Yasmani Copello, Elmas Lig'in (Diamond League) 2020 sezonundaki ilk etabı olan Monaco Hercules Grand Prix'sinde yarışacak.
Ramil Guliyev ve Yasmani Copello Elmas Lig'de piste çıkıyor

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu akşam II. Louis Stadı'nda gerçekleştirilecek yarışlarda dünya çapındaki yıldız atletler sahne alacak.

Erkekler 200 metrede 2017'nin dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 2019'da bu unvanı elde eden Noah Lyles ile karşı karşıya gelecek. Yarışta, geçen hafta 100 metre Almanya şampiyonu olan Deniz Almas, eski Avrupa şampiyonu Fransız atlet Christophe Lemaitre ve Britanyalı Adam Gemili de start alacak.

Olimpiyat madalyalı milli atlet Yasmani Copello ise 400 metre engellide Türkiye'yi temsil edecek. Yasmani, kendi adına bu yıl yarışacağı ilk 400 metre engelli mücadelesinde Norveçli yıldız Karsten Warholm ile koşacak.

Yarışlar, saat 21.00'den itibaren TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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