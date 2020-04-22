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Raporlu ilaçlar doktora gitmeden eczaneden alınabiliyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında raporlu ilaçlar doktora gitmeden direkt olarak eczaneden alınabiliyor. Biten raporların süresi ise haziran ayı sonuna kadar uzatıldı. 
Raporlu ilaçlar doktora gitmeden eczaneden alınabiliyor

Koronavirüs salgınının hızla yayıldığı bugünlerde kronik rahatsızlığı olan risk grubundaki vatandaşlar, süresi biten raporlu ilaçlarını sağlık kuruluşlarına gitmeden nasıl alacağını merak ediyor. Günü biten raporlu ilaçlar nasıl ve nereden alınıyor? Koronavirüs nedeniyle günü biten raporlu ilaçların alınması için nasıl bir düzenleme yapıldı? Tüm merak edilenler haberimizde. 

eczane-002.jpgGünü biten raporlu ilaçlar nasıl ve nereden alınıyor?

Koronavirüs önlemleri kapsamında raporlu ilaçlar doktora gitmeden direkt olarak eczaneden alınabiliyor. Biten raporların süresi ise haziran ayı sonuna kadar uzatıldı. 

Bu konudaki bilgilendirmeler Ankara Aile Hekimliği Derneği (ANKAHED) tarafından hazırlanarak sağlık kuruluşlarına asılan afişlerle vatandaşlara duyuruluyor. Söz konusu afişlerde, “Koronavirüs önlemleri kapsamında raporlu ilaçlarınızı aile hekiminize gelmeden direkt olarak eczacınızdan alabilirsiniz. Biten raporlarınızın süresi haziran ayı sonuna kadar geçerlidir” ifadeleri yer alıyor. 

 Edinilen bilgiye göre koronavirüs önlemleri kapsamında kronik hastalığına ait raporu olan veya 1 Mart 2020'de rapor süresi biten hastaların günü gelen raporlu ilaçlar herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden eczaneden alınabiliyor. 
Bunun için ilacın rapor kapsamında olması ve son altı ay içinde en az bir kez alınmış olması gerekiyor. 1 Mart 2020 - 30 Haziran 2020 arası dönemde süresi biten ya da bitecek olan tüm raporların bitiş süresi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sistemde 30 Haziran 2020 olarak güncelleniyor. 

Medula sisteminden alınan çıktıyla ilacı alan kişinin adı, soyası, TC Kimlik numarası ve imzası alınarak ilaçlar birer aylık dozlarda veriliyor. 

Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yapılan bu uygulamayla risk grubundaki hastaların koronavirüsten korunması ve sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-
 

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