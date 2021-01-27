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Rüzgardan elektrik üretimi rekor tazeledi

Türkiye'de dün toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 19'unu rüzgar santralleri sağladı.
Rüzgardan elektrik üretimi rekor tazeledi

Rüzgardan elektrik üretimi 26 Ocak'ta 170 bin 89 megavatsaatle rekor tazeledi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 11.30'daki verilerine göre, dün Türkiye'de 919 bin 389 megavatsaat elektrik üretildi.

Bu üretimin 264 bin 547 megavatsaatini doğal gaz santralleri oluştururken, 182 bin 794 megavatsaatini ithal kömür santralleri sağladı.

Toplam miktarın yaklaşık yüzde 19'unu oluşturan rüzgar enerjisi santrallerinin elektrik üretimi ise 170 bin 89 megavatsaatle rekor tazeledi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Rüzgar enerjisinden elektrik üretiminde 24 Ocak'ta 166 bin 738 megavatsaatle rekor kırılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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