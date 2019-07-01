Saadet lideri Karamollaoğlu: Gariban vatandaş ne yapsın

Saadet lideri Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı YİK üyelerine zam yapılmasını "Kuruldaki üyelerin ayrı maaşları da var. Onlar bile az görüyorsa gariban vatandaş ne yapsın." sözleri ile değerlendirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Uşak İl Başkanlığı'nın 6'ıncı Olağan İl Kongresi'ne katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin ilk toplantıda zam kararı almalarını "Kuruldaki üyelerin ayrı maaşları da var. Onlar bile az görüyorsa gariban vatandaş ne yapsın" sözleri ile değerlendirdi.

"ACİLEN TARIMA EL ATILMALI, BİZİ KISIRLAŞTIRIYORLAR"

Karamollaoğlu, AK Parti'nin uyguladığı politikaları eleştirerek Türkiye'nin 20 yıl önce kendi kendine yetebilen 7 tarım ülkesinden biri olduğunu şimdi ise dışa bağımlılığın arttığını belirterek şunları kaydetti:

"Acilen tarıma el atılmalı, çiftçinin üzerindeki üretim maliyetleri düşürülmeli. İlaç sanayide keza öyle, biz Türkiye'de ilaç üretmiyor sadece ambalaj yapıyoruz. Avrupa'da, ABD'de kullanılması yasak pek çok ilacı satın alıyoruz. Size çarpıcı bir örnek vereyim. Son zamanlarda doğum oranlarında düşüş meydana geldi, nüfusumuz azalıyor. Son yıllarda evlenen genç çiftlerimiz çocuk yapabilmek için hastanelere doktorlara başvurur oldu. Niye oluyor bu, dün yoktu da bugün var. Bunun nedeni yediğimiz gıda, kullandığımız ilaç. Bizi kısırlaştırıyorlar, sadece bizi değil tüm dünyayı kısırlaştırıyorlar, bunu görmek lazım."

"TÜRKİYE'NİN S-400 ALIMINI DESTEKLİYORUZ"

Rusya'dan alınan S-400 füzeleri ile ilgili ABD ile yaşanan krize de değinen Karamollaoğlu, "Son günlerde S-400 meselesi gündemde. Türkiye ihtiyacı olan füze savunma sistemi için Rusya ile anlaştı ve S-400 füze savunma sistemini kuruyor. ABD çünkü bize kendi füze savunma sistemini satmadı. Türkiye, Rusya ile anlaşınca F-35 uçaklarını verememekle bizi tehdit ediyor. Biz Türkiye'nin acilen füze savunma sistemine kavuşması gerektiğini söylüyor, Rusya'dan alınmasını da destekliyoruz. Ancak neden Türkiye kendi füze savunma sistemini yapamıyor, kendi uçağını yapamıyor diye eleştiriyoruz." dedi.

"GARİBAN VATANDAŞ NE YAPSIN"

Ekonominin içinde bulunduğu durumu değerlendirerek konuşmasını sonlandıran Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu yaptığı ilk toplantıda maaşlarını az buldular ilk kararları kendilerine zam yapmak oldu. Ki bu kuruldaki üyelerin ayrı maaşları da var. Onlar bile az görüyorsa gariban vatandaş ne yapsın. Milletin büyük çoğunluğu açlık sınırının altında yaşıyor. Yine büyük bir bölümü yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Gençler işsiz, esnaf perişan, çiftçi harap. Bunun nedeni de milli gelirin adil olarak dağıtılmamasıdır. Toplumsal kalkınma yerine bir avuç insanın zenginliğine neden olan anlayıştır."

Kaynak: Milli Gazete