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Saadet Partisi’nden Genel Başkan açıklaması: Basit ayak oyunları

Saadet Partisi, “Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun değişeceği” haberlerini yalanladı: "Saadet Partisi, üzerinde uygulanmak istenen birçok operasyonu geçmişte bertaraf ettiği gibi, bugün de bu ucuz ve basit ayak oyunlarını bertaraf etmesini bilir!"
Saadet Partisi’nden Genel Başkan açıklaması: Basit ayak oyunları

Saadet Partisi, “Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun değişeceği” haberlerini yalanladı. SP’den yapılan açıklamada “Saadet Partisi, üzerinde uygulanmak istenen birçok operasyonu geçmişte bertaraf ettiği gibi, bugün de bu ucuz ve basit ayak oyunlarını bertaraf etmesini bilir!” denildi. 

Saadet Partisi Parti Sözcüsü Birol Aydın, bazı basın yayın organlarında Saadet Partisi Genel Başkanlığı makamı hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Aydın’ın açıklaması şöyle:  

“Son günlerde ekranlarda iktidar ağzı ile konuşan grupların, sanki “Saadet Partisi Genel Başkanı’na bir müdahale gelecek”miş gibi algı oluşturma çabalarına şahit olmaktayız.

Öncelikle bilinmelidir ki; Saadet Partisi, üzerinde uygulanmak istenen birçok operasyonu geçmişte bertaraf ettiği gibi, bugün de bu ucuz ve basit ayak oyunlarını bertaraf etmesini bilir!

Bizim istişare ve karar kurullarımız olan Yüksek İstişare Kurulumuz ve Genel İdare Kurulumuzun, herhangi bir genel başkan değişikliği gündemi söz konusu dahi değildir.

Dışarıdan bir ‘operasyon’ başlatma niyetinde olanların, asparagas haberleri ise bizi sadece güçlendirmektedir.
Genel Başkanımız başta olmak üzere partimizin bütün mensupları, ülkemizdeki kutuplaşma zeminlerini ortadan kaldırmak ve insanımıza hak ve adalete dayalı bir Türkiye’yi tesis etmek için gece gündüz çalışmaktadır ve çalışmaya da devam edecektir.”

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METE GÜNDOĞAN İDDİASI

Bazı medya organlarında çıkan haberlerde, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün partiyi kongreye götüreceği, Temel Karamollaoğlu'nun yerine ise Milli Görüş hareketinin tanınmış isimlerinden Prof. Dr. Mete Gündoğan'ı getireceği iddia edilmişti. 

 

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