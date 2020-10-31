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Sağlık Bakanı Koca: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi. 

Servislerde yatan toplam 243 hasta olduğunu belirten Koca, "Maalesef an itibarıyla 35 canımız hayatını kaybetti. Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracat etti. Şu an yoğun bakımlarımızda 8 hastanın olduğunu, 3 hastamızın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

"Şu ana kadar ameliyatı, müdahalesi yapılan 15 hastamız oldu. Müdahalesi yapılan hastalarımızda ciddi bir durumun olmadığını söyleyebilirim." diyen Bakan Koca, şunları söyledi:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugüne kadar örneğini görmediğimiz şekliyle salgın döneminde bir deprem felaketiyle karşı karşıyayız. Bu dönemde salgınla mücadele ederken tedbirleri hassasiyetle vatandaşlarımızdan uymalarını özellikle istiyoruz. Deprem afetiyle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyiz."

Enkazdan çıkarılan Seher Hanım ve çocuklarının durumuna ilişkin Koca,  "Üç yavrumuzun biri hayatını kaybetti. Diğer ikisiyle ilgili şu an herhangi bir sorun olmadığını, yakın takipte olduğumuzu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

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