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Sağlık Bakanı Koca: Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladıktan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twiter hesabından açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca: Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu.

Son 24 saatte 2357 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 99 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 110 bin 130, vefat sayısı 2805 oldu. Son 24 saatte koronavirüsten iyileşenler 3 bin 558 kişi ile toplamda tedavisi tamamlananların sayısı 29 bin 140 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti."

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