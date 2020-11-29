Sağlıkçı, jandarma ve polis omuz omuza vaka sayılarının artışını engelliyor

Erzurum'da İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde jandarma, polis ve sağlıkçılardan oluşan 5 bin kişilik ekip, Kovid-19 testi pozitif çıkanların temaslılarını tespit edip salgının yayılmasını önlemek için 7/24 esasına göre çalışıyor.

Erzurum'da sağlık, polis ve jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ülke genelinde alınan kısıtlama kararlarının ardından vaka sayılarının artmasını engellemek için filyasyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Valilik koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili yetkililerin Kovid-19'la mücadele çalışmaları sürüyor. Son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle ülke genelinde alınan kısıtlama kararlarının ardından Vali Okay Memiş öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) bünyesinde sağlık, jandarma ve polislerden oluşan 5 bin kişilik ekip, Kovid-19 testi pozitif çıkanların temaslılarını tespit etmek amacıyla 7/24 esasına göre çalışıyor.

Kovid-19 sürecinde adeta dedektif gibi çalışan ekipler, gelen ihbarlar ve hastanede yapılan testlerin ardından özel kıyafetleriyle mahalle mahalle, semt semt, ilçe ilçe gezip temaslıları belirleyerek vakaları kontrol altında tutmaya gayret gösteriyor.

"Denetimlere zaman zaman ben de katılıyorum"

Vali Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde salgınla topyekun mücadele edildiğini anımsattı.

Denetimlere zaman zaman kendisinin de katıldığını belirten Memiş, "Pandemi sadece ülkemizin değil tüm dünyanın sorunu. Vaka artışlarını gözlemlemekteyiz. Bu artışlar Erzurum'da da var ve başlayan yasakların etkisini de gözlemlemeye başladık. Bir hafta 10 gün sonra bu yasakların artılarını daha çok göreceğiz." dedi.

Memiş, salgınla mücadelede başarı çıtasının, kurullara uyan vatandaşların sayısının artmasıyla mümkün olacağına vurgu yaparak, filyasyon ekiplerinin de yoğun çaba harcadığını söyledi.

Ekiplerin sürekli sahada çalışma halinde bulunduğunu ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Kapı kapı dolaşıyoruz. Çat kapı ekipleriyle kurallara uyan kardeşlerimizle süreci iyi yönetmeye çalışıyoruz. Bulaşı önlemek için yapılması gerekenler basit, maske, mesafe ve hijyen şartlarını sağlamak. Kış mevsiminin gelmesiyle temaslılara yönelik yapılan kontroller artırıldı. İşin en önemli ayağında sağlık çalışanlarımız bulunuyor ve o kahramanlarımıza müteşekkiriz. Tüm sağlık çalışanlarımızla süreci takip ediyoruz."

"Tek tek, kapı kapı kontrol ediyoruz"

Memiş, İSDEM'de görevli ekiplerin, vakalara ve temaslı kişilere anında müdahale ettiğini kaydederek, denetimler esnasında vatandaşların sadece sağlık taramasını yapmadıklarını, doğum günü ve buna benzer özel günlerinde taleplerini de yerine getirdiklerini anlattı.

Vatandaşlardan kurallara uymalarını isteyen Memiş, şunları kaydetti:

"Tek isteğimiz var, kurallara uysunlar. Tek tek, kapı kapı kontrol ediyoruz. Ekiplerle kendim de geziyorum. Karantinada olanlarla kapıdan sosyal mesafeyi koruyarak sohbet ettik. Bazıları ağır atlatıyor, bazıları hafif. Virüsün ne şekilde kime nasıl etki edeceğini bilmiyoruz. Sonuna kadar kontrollere devam edeceğiz. Çok istemiyoruz ama bugüne kadar 6,5 milyon liralık, hatta 7 milyon liraya yakın ceza kesildi. Biz ceza kesmek istemiyoruz ama mecbur kalınca onu da yapıyoruz."