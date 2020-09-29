  • BIST 1.123
  • Altın 475,542
  • Dolar 7,8288
  • Euro 9,1832
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 11 °C
»

Sağlıklı spor imkânı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyeye ait spor tesislerinin rutin olarak dezenfekte edildiğini ve vatandaşa sağlıklı bir ortamda spor yapma imkanı sunulduğunu belirtti. 
Sağlıklı spor imkânı

Altınok, “Sağlıklı yaşamın temeli spordur. Bu anlamda tesislerimizde salgın önlemlerini sıkı bir şekilde aldık ve hizmet vermeye devam ediyoruz. Vatandaşımızın sağlığı için yüzme havuzu ve spor tesislerimizi rutin olarak dezenfekte ediyoruz.” dedi. 

470a2843.jpg

TESİSLER DÜZENLİ OLARAK DEZENFEKTE EDİLİYOR 
Keçiören Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçedeki spor tesislerinde sıkı dezenfekte çalışması yürütüyor. Kalaba, Aktepe, Mevlana, Abdürrahim Karakoç ve Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve spor tesislerinde düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarıyla vatandaşın gönül rahatlığıyla spor yapmasına imkan tanınıyor. 

470a2963.jpg

HES KONTROLÜ YAPILIYOR
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yüzme havuzları ve spor tesislerinde alınan tedbirler sayesinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını anımsatarak, “Yüzme havuzlarımızda temizlik, dezenfekte ve ölçüm çalışmalarını titizlikle yapıyoruz. Yüzmeye ve spor yapmaya gelen vatandaşlarımız tesislerimize randevulu bir şekilde sırayla, kafile halinde alınıyor. Ayrıca Hayat Eve Sığar (HES) kontrolü de yaparak salgın riskini en aza indiriyoruz.” ifadelerini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi’nden HES Kodu Uygulaması30 Eylül 2020 Çarşamba 03:36
  • Şampiyonlarını ağırladı30 Eylül 2020 Çarşamba 02:33
  • Bir telefonla yardıma koşuldu30 Eylül 2020 Çarşamba 01:31
  • Sağlığa pedal çevirdiler30 Eylül 2020 Çarşamba 00:30
  • Kahvaltıda bir araya geldiler29 Eylül 2020 Salı 06:02
  • Bozkırın Tezenesi yad edildi29 Eylül 2020 Salı 06:00
  • Eline çöp poşeti alarak çöpleri tek tek topladı29 Eylül 2020 Salı 04:34
  • Meyvelerini bağışladı29 Eylül 2020 Salı 03:36
  • “Herkesin bir dikili ağacı olacak”29 Eylül 2020 Salı 03:32
  • ABB'den mevsimlik işçilere hijyen desteği29 Eylül 2020 Salı 02:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti