Sağlıklı spor imkânı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyeye ait spor tesislerinin rutin olarak dezenfekte edildiğini ve vatandaşa sağlıklı bir ortamda spor yapma imkanı sunulduğunu belirtti.

Altınok, “Sağlıklı yaşamın temeli spordur. Bu anlamda tesislerimizde salgın önlemlerini sıkı bir şekilde aldık ve hizmet vermeye devam ediyoruz. Vatandaşımızın sağlığı için yüzme havuzu ve spor tesislerimizi rutin olarak dezenfekte ediyoruz.” dedi.

TESİSLER DÜZENLİ OLARAK DEZENFEKTE EDİLİYOR

Keçiören Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçedeki spor tesislerinde sıkı dezenfekte çalışması yürütüyor. Kalaba, Aktepe, Mevlana, Abdürrahim Karakoç ve Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve spor tesislerinde düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarıyla vatandaşın gönül rahatlığıyla spor yapmasına imkan tanınıyor.

HES KONTROLÜ YAPILIYOR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yüzme havuzları ve spor tesislerinde alınan tedbirler sayesinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını anımsatarak, “Yüzme havuzlarımızda temizlik, dezenfekte ve ölçüm çalışmalarını titizlikle yapıyoruz. Yüzmeye ve spor yapmaya gelen vatandaşlarımız tesislerimize randevulu bir şekilde sırayla, kafile halinde alınıyor. Ayrıca Hayat Eve Sığar (HES) kontrolü de yaparak salgın riskini en aza indiriyoruz.” ifadelerini kullandı.