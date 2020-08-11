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Samsun'da DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 8 zanlı yakalandı.
Samsun'da DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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