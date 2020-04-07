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SARS nedir?

2003 yılının Şubat ayında görülmeye başlayan SARS hastalığı nedir? SARS hastalığının belirtileri neler? SARS hastalığı nasıl bulaşır? SARS hastalığının tedavisi bulundu mu? SARS hastalığından kaç kişi öldü? Tüm soruların cevabını sizler için derledik.
SARS nedir?

SARS hastalığı nedir? SARS hastalığının belirtileri neler?

SARS (ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu)

SARS hastaları ilk defa 2003 Şubat ayı sonlarında; Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa’dan bildirilmiştir. SARS’ın nasıl ortaya çıktığı henüz bilinmemekle beraber SARS hastalığı atipik bir pnömoni (zatürree) olarak seyretmektedir.

SARS hastalığının belirtileri neler? SARS hastalığının tedavisi bulundu mu?

Hastalığın kuluçka dönemi 2 ile 7 gündür, bu dönem 10 güne kadar uzayabilir. Hastalarda belirtilerin başlaması ile (öksürük, ateş, titreme, baş ağrısı vs.) bulaşıcılığın da başladığı kesin olarak bilinmektedir.

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SARS hastalığı nasıl bulaşır?

Ancak SARS hastalarının belirtilerin başlamasından ne kadar zaman önce ya da sonra, hastalığı bulaştırdıkları henüz kesin olarak bilinmemektedir. Sadece hasta kişilerle aynı evi ve eşyaları paylaşan veya hasta kişileri korunmasız olarak muayene eden sağlık personeline hastalığın bulaştığına dair bilgiler gelmektedir.

SARS hastalığının belirtileri neler?

Hastalık genellikle 38 derecenin üzerinde yüksek ateşle başlar. SARS hastalığında soğuk terleme, baş ağrısı, genel bir rahatsızlık hali, yaygın vücut ağrıları, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve solunum zorluğu ilave olur. Bazı vakalarda hastalık çok ağır seyreder. Solunum yetmezliği gelişir. Hastalara hastane bakımı hatta solunum cihazı gerekebilir.

Hastalığın kuluçka dönemi 2 ile 7 gündür, bu dönem 10 güne kadar uzayabilir. Hastalarda belirtilerin başlaması ile (öksürük, ateş, titreme, baş ağrısı vs.) bulaşıcılığın da başladığı kesin olarak bilinmektedir. Ancak SARS hastalarının belirtilerin başlamasından ne kadar zaman önce ya da sonra, hastalığı bulaştırdıkları henüz kesin olarak bilinmemektedir.

SARS hastalığından nasıl korunuruz?

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- Tavsiyelere göre Çin, Hong Kong, Hanoi, Vietnam ya da Singapur’a olan seyahatlerin ertelenmesi.

- SARS hastalarının aile fertleri, yemek araç-gereçleri kullanımı ve birlikte yatmak gibi yakın temastan kaçınması.

- SARS hastasının vücut sıvıları ile gerçekleşebilecek her türlü temasta, tek kullanımlık eldivenler tercih edilmesi.

- SARS hastalarının aile fertlerinin bu 10 günlük süre boyunca, ellerini sık sık yıkaması ve alkol bazlı temizleyicileri kullanması.

- SARS hastasının öksürmeden ya da hapşırmadan önce ağzını ve burnunu mendille kapaması ve devamlı maske takması.

- SARS tanısı konulan hastaların ateş ve solunum yolu şikayetleri geçtikten sonra, ev dışındaki etkileşimlerini sınırlamaları, işe, okula ya da başka kamusal alanlara gitmemeleri tavsiye edilmektedir.

SARS hastalığından ölen oldu mu? SARS hastalığından kaç kişi öldü?

12.04.2003 tarihine kadar, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünyada 2960 SARS vakası bildirmiştir. Bu vakalardan 1425'i iyileşmiş ancak 119 vakanın öldüğü bildirilmiştir.

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