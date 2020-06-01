  • BIST 107.020
  • Altın 380,202
  • Dolar 6,8197
  • Euro 7,5844
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 22 °C
»

Şehit polis memuru Erman Özcan son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da kavgaya müdahale ederken silahla açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Erman Özcan'ın cenazesi toprağa verildi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
Şehit polis memuru Erman Özcan son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da kavgaya müdahale ederken silahla açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Erman Özcan'ın cenazesi toprağa verildi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Oktay Özçelik Caddesi'ndeki babaevinin önüne getirildi.

Şehidin annesi Hatice, eşi Emine ve ağabeyi astsubay Erhan Özcan, evin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Erman Özcan'ın eşinin polis yeleği, oğlunun da polis üniforması giydiği görüldü. Emine Özcan'ı şehidin mesai arkadaşları teskin etmeye çalıştı.

Cenaze, helallik alınmasının ardından Gazi Orhanbey Camisi'ne taşındı.

Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına şehidin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, şehidin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna bir süre omuz veren Bakan Soylu, daha sonra Özcan'ın eşine taziyede bulundu.

Şehidin naaşı, ilçe mezarlığında defnedildi.

Kavgaya karışan 20'den fazla şüpheli gözaltında
Bu arada, polis ekipleri kavgaya karışan 20'den fazla şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta dün akşam iki grup arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüşmüştü. Çevredeki evlerden birinin çatısından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan (37) ile taraflardan R.O, M.O. ve E.B. yaralanmıştı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erman Özcan şehit olmuş, R.O. ve M.O. da hayatını kaybetmişti. E.B. ise Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hava Kuvvetlerinin 109. kuruluş yıl dönümünü kutladı01 Haziran 2020 Pazartesi 16:32
  • Ankara'da bıçaklanarak öldürülen gencin babası Nihat Çakan olayı anlattı01 Haziran 2020 Pazartesi 16:25
  • Diyarbakır annelerinden Ayten Elhaman: 200 yıl da geçse burayı terk etmeyeceğim01 Haziran 2020 Pazartesi 15:18
  • Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarımızda asla taviz vermeyeceğimiz dört ana unsur belirledik01 Haziran 2020 Pazartesi 14:58
  • Kapalıçarşı yeniden açıldı01 Haziran 2020 Pazartesi 14:53
  • Şehit polis memuru Erman Özcan son yolculuğuna uğurlandı01 Haziran 2020 Pazartesi 14:40
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yeni normal dönem açıklaması01 Haziran 2020 Pazartesi 14:37
  • Restoran ve kafeler 'yeni normal'e uygun hizmet vermeye başladı01 Haziran 2020 Pazartesi 14:31
  • Yerleşim yerleri yakınındaki arazilere kimyasal atık dökenlere suçüstü01 Haziran 2020 Pazartesi 14:26
  • Fransa'dan kritik koronavirüs açıklaması01 Haziran 2020 Pazartesi 14:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti