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Serinlemek için baraja giren polis memuru yaşamını yitirdi

KAHRAMANMARAŞ’ta serinlemek için Klavuzlu Baraj Gölü'ne giren polis memuru Mehmet Aslan (27), boğularak yaşamını yitirdi.
Serinlemek için baraja giren polis memuru yaşamını yitirdi

Olay, öğle saatlerinde Klavuzlu Barajı’nda meydana geldi. İddiaya göre, piknik için ailesiyle baraj kıyısına giden Mehmet Aslan, sıcak hava nedeniyle serinlemek için baraja girdi. Ayağı yosuna takılan 2 yıllık polis memuru Aslan, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kıyıda durumu fark eden ailesi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma sağlık, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Mehmet Aslan ekiplerin çalışması ile sudan çıkarılarak Kahramanmaraş Üniversitesi  Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mehmet Aslan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 

Gaziantep’te görev yapan polis memuru Mehmet Aslan’ın 1 aylık evli olduğu öğrenildi.

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