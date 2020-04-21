Şiirlerde Tasavvuf Etkisi – Bulmak

Çok sevdiğim bir şiiri bir kez daha dinlerken, şiirin rahmetli Abdurrahman Reyhan Hazretleri’ne (k.s) yazılmış olduğunu hayretle öğrendim. Oysa biz bu şiirin senelerce bir kadına yazılmış olduğunu sanar, şiire o gözle bakardık. Bunu öğrendikten sonra defalarca kez yine dinledim. Bakış açım, duygularım şiirdeki o ince manayı idrak edince değişiverdi. Gözümün önüne gelen tablo kayboldu, adeta başka bir manzara yerleşti. Gönül sultanlarının mana iklimi içimi kuşatıverdi.
Nice şair mürşidini böyle isimsiz anarmış da meğer haberimiz yokmuş. Gönül Sultanı birçok mübareğin şairlerin şiirlerinde nasıl hissedildiğini, arada sırada fark edebildiğim bu şiirlerle köşemde sizlerle paylaşmaya çalışacağım.
Efendimiz’in (s.a.v) torunu Seyyid Abdurrahman Reyhan Hazretleri’nin (k.s) şairin hayatında bıraktığı etkiyi, o samimiyeti, sıcaklığı hissedebilmeniz duasıyla.
Bahsettiğim şiir Erdem Bayazıt’ın ‘’Bulmak’’ şiiri:
‘’Bir an kayboldun gibi! Yaşadım kıyameti
Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti
Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma
Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma
Çiçeğe durdu kalbim içtim parmaklarından
Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından
Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde
Yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde
Bir ışık bir kelebek biraz çiçek biraz kuş
Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş
Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine
Kapılıp gidiyorum saçının sellerine
Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar
Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar
Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın
Sesin ne kadar sıcak sesin ne kadar yakın
Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi
Yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi
Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım
Sensizlik bir kuyuymuş onu aşamamışım
Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden
İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden
Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm
Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm’’
Hayatların değişmesine vesile olan bu mübareklere karşı şairlerin vefa ve acziyet duygusu nasıl da hissediliyor.
Mana iklimimizin sultanlarından Seyyid Abdurrahman Reyhan Hazretleri’nin (k.s) aziz ruhuna Fatiha…
Selam ve dua ile Rabb’ime emanet olun.
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