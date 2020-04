Şiirlerde Tasavvuf Etkisi – Bulmak

Çok sevdiğim bir şiiri bir kez daha dinlerken, şiirin rahmetli Abdurrahman Reyhan Hazretleri’ne (k.s) yazılmış olduğunu hayretle öğrendim. Oysa biz bu şiirin senelerce bir kadına yazılmış olduğunu sanar, şiire o gözle bakardık. Bunu öğrendikten sonra defalarca kez yine dinledim. Bakış açım, duygularım şiirdeki o ince manayı idrak edince değişiverdi. Gözümün önüne gelen tablo kayboldu, adeta başka bir manzara yerleşti. Gönül sultanlarının mana iklimi içimi kuşatıverdi.

Nice şair mürşidini böyle isimsiz anarmış da meğer haberimiz yokmuş. Gönül Sultanı birçok mübareğin şairlerin şiirlerinde nasıl hissedildiğini, arada sırada fark edebildiğim bu şiirlerle köşemde sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

Efendimiz’in (s.a.v) torunu Seyyid Abdurrahman Reyhan Hazretleri’nin (k.s) şairin hayatında bıraktığı etkiyi, o samimiyeti, sıcaklığı hissedebilmeniz duasıyla.

Bahsettiğim şiir Erdem Bayazıt’ın ‘’Bulmak’’ şiiri:

‘’Bir an kayboldun gibi! Yaşadım kıyameti

Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti

Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma

Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma

Çiçeğe durdu kalbim içtim parmaklarından

Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından

Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde

Yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde

Bir ışık bir kelebek biraz çiçek biraz kuş

Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş

Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine

Kapılıp gidiyorum saçının sellerine

Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar

Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar

Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın

Sesin ne kadar sıcak sesin ne kadar yakın

Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi

Yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi

Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım

Sensizlik bir kuyuymuş onu aşamamışım

Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden

İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden

Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm

Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm’’

Hayatların değişmesine vesile olan bu mübareklere karşı şairlerin vefa ve acziyet duygusu nasıl da hissediliyor.

Mana iklimimizin sultanlarından Seyyid Abdurrahman Reyhan Hazretleri’nin (k.s) aziz ruhuna Fatiha…

Selam ve dua ile Rabb’ime emanet olun.