  • BIST 1.123
  • Altın 475,542
  • Dolar 7,8288
  • Euro 9,1832
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 11 °C
»

Şık mekanlar şık Pursaklar

Pursaklar Belediyesi, ilçeye değer katacak projeleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Şık mekanlar şık Pursaklar

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin ile birlikte ilçe genelinde yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.  

Yeşili ile öne çıkacak olan, benzersiz mimarisi ile görenleri kendisine hayran bırakacak olan iki özel proje vatandaşlar için yepyeni bir buluşma noktası olacak.

3-089.jpg

Pursaklar Belediyesi tarafından, vatandaşların kaybolmaya yüz tutmuş endemik bitki türlerini korumak amacı ile hizmete geçmesi planlanan park alanı ve Pursaklar halkının çevreye rahatsızlık vermeden modern bir alanda gönül rahatlığı ile kuşlarını besleyebileceği parkın yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

4-046.jpg

‘‘İki Özel Projemiz, İlçemizin Gelişimine Önemli Destek Sağlayacak’’
Pursaklar'a değer katacak projelerin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pursaklar Belediyesi olarak ilçemizin gelişimine yön verecek ve ileri noktalara taşıyacak farklı konseptli yatırımlarımızla hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Yeşil alanları, yürüyüş alanları ve çevre düzenlemesiyle çok şık ve modern bir bakış açısıyla hizmete sunacağımız iki özel projemiz sayesinde ilçemizin her yönden gelişimine değerli bir destek daha sağlamış olacağız. Vatandaşlarımızın gerek endemik bitki türlerinin boy göstereceği parkımıza gerekse de kuşlarını beslemek isteyecek olan ilçe sakinlerimize ev sahipliği yapacak olan kuş parkına çok yoğun ilgi göstereceklerine eminim. İnşallah çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak bu güzide iki eserimizi Pursaklar halkının hizmetine sunacağız" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi’nden HES Kodu Uygulaması30 Eylül 2020 Çarşamba 03:36
  • Şampiyonlarını ağırladı30 Eylül 2020 Çarşamba 02:33
  • Bir telefonla yardıma koşuldu30 Eylül 2020 Çarşamba 01:31
  • Sağlığa pedal çevirdiler30 Eylül 2020 Çarşamba 00:30
  • Kahvaltıda bir araya geldiler29 Eylül 2020 Salı 06:02
  • Bozkırın Tezenesi yad edildi29 Eylül 2020 Salı 06:00
  • Eline çöp poşeti alarak çöpleri tek tek topladı29 Eylül 2020 Salı 04:34
  • Meyvelerini bağışladı29 Eylül 2020 Salı 03:36
  • “Herkesin bir dikili ağacı olacak”29 Eylül 2020 Salı 03:32
  • ABB'den mevsimlik işçilere hijyen desteği29 Eylül 2020 Salı 02:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti