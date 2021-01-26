Sincan Belediyesi, villa arsasını satışa çıkardı

Sincan Belediyesi, Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki villa arsalarını satışa çıkardı. 400 ila 700 metre kare arasında bulunan parsellerin muhammen bedelleri 130 bin ila 240 bin TL arasında değişiyor.

Murat Ercan yönetimindeki Sincan Belediyesi, ilçenin gözde mahallelerinden Yenikent Mustafa Kemal’de bulunan 21 adet parseli ihaleyle satışa çıkardı.

Villa imarlı bölgedeki satılık parseller 400 ila 700 metre kare arasında değişiyor. Belediye’den satılık olan parsellerin muhammen bedelleri 130 bin ila 240 bin TL arasında bulunuyor.

SON GÜN 2 ŞUBAT

Belediyece yayımlanan ihale ilanına göre, sözkonusu 21 parsel 03.02.2021 tarihinde saat 10:30 ile 15:20 saatleri arasında Kapalı Teklif Usulü ile satılacak. Tekliflerin en geç 02.02.2021 tarihinde saat 16:00’ya kadar belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek.

MÜSTAKİL EV VE BAHÇELER BÖLGESİ

Belediye’nin satışa çıkardığı arsalar villa imarlı bölgede bulunuyor. Bölgede hali hazırda çok sayıda müstakil yapı bulunuyor. Pandemi döneminde müstakil yapılara olan ilginin artmasıyla Mustafa Kemal Mahallesi’ne olan rağbet de yükselmişti. Bölgede ortalama büyüklükte bir villa arsasının fiyatı yerine göre 150 bin ila 190 bin TL arasında değişiyor.

Mert Yılmaz//İLKSAYFA