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Sincan Belediyesi'nden can dostları için ambulans

Sincan’da sokaktaki sevimli dostlarımız için ücretsiz şehir hayvanları ambulansı hizmet vermeye başladı. Tam donanımlı ambulans ile Sincan’da hiçbir can kaderine terk edilmiyor, hekimler gerekli müdahaleyi anında gerçekleştiriyor. 
Sincan Belediyesi'nden can dostları için ambulans

Sokak hayvanlarına yönelik yürüttüğü faaliyetlerle takdir toplayan Sincan Belediyesi, can dostların tedavilerini gerçekleştirmek amacıyla bünyesine şehir hayvanları ambulansı kattı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri şehir hayvanları ambulansıyla yardıma muhtaç ve yaralanan sevimli dostların yardımına koşuyor. 

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“Can Dostlarımız İçin Her Yerdeyiz”

Sokak hayvanlarının daha doğal ve hijyenik bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi için Polatlar Mahallesinde 1000 hayvan kapasiteli Rehabilitasyon Merkezi ve Bakımevi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, hayvan ambulansında sevimli dostların sağlığı için her ayrıntı düşünüldü.

Tedavi alanı, sedye, serum askısı, ecza dolabı, mini buzdolabı gibi detaylar ambulansın içine yerleştirildi. Ambulans sokaktaki canlarımıza daha hijyenik ortamda müdahale imkanı sağlıyor. Hekimler olay yerine intikal ederek yaralı dostlarımızı tedavi ediyor, bakımlarını yapıyor.

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Ekipler yalnızca yaralı hayvanlara müdahale ile kalmıyor, her gün belirlenen kırsal noktalara mama ve su bırakıyor, sokak hayvanlarının aç kalmasının önüne geçiliyor. Hekimler hayvanların aşılanması, kısırlaştırılması, gerekli tedavilerinin yapılması gibi işlemleri de gerçekleştiriyor. 

Vatandaşlar çevrede gördükleri yaralı ve hasta sokak hayvanlarını 444 4 762 no’lu telefonu arayarak Çözüm Merkezi üzerinden veterinerlik birimine bildirebilir. 

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