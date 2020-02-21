Sincan Devlet Hastaneleri Listesi.. Sincan'daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

Sincan Devlet Hastaneleri'nin İsimleri Neler? Sincan'da kaç tane Devlet Hastanesi var? Sincan'daki hastaneler, Sincan'daki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. 2020 Güncel Liste...

Sincan Devlet Hastanelerinin isimleri neler? Sincan'da kaç tane Devlet Hastanesi var? Sincan'daki hastaneler, Sincan'daki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. Sincan Devlet Hastanesi, Sincan'daki Devlet Hastaneleri nerede? Sincan Hastane 2020 Güncel Liste…

Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Sincan’a yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Sincan’daki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Sincan'daki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.

SİNCAN DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020

Sincan'da hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?

SİNCAN

1. DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Tuğra Anıtı Yanı - OSB Metrosu Fatih Durağı A Çıkış Kapısı Yanı Sincan / ANKARA

İletişim: 0 (312) 272 62 40

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2. ANKARA CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMPÜS DEVLET HASTANESİ

Adalet Mah. Adalet Sok. Yenikent, Sincan, Ankara

İletişim: 0 (312) 254 02 70

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