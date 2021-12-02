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Sincan’da bir vatandaş vergi borcunu ödemeye keçisi ile ödemeye gitti

Sincan Belediyesi’nin sevimli bir misafiri vardı. Sincan’da ikamet eden Elif Sapmaz, keçisi Pamuk’la beraber vergisini yatırmaya geldi. 
Sincan’da bir vatandaş vergi borcunu ödemeye keçisi ile ödemeye gitti

Elif Sapmaz belediyede vergi borcu ödeme işlemlerini halledecekti. Sevimli dostu Pamuk ile yaptıkları sabah yürüyüşünün ardından belediyeye gitti. 

Elif Sapmaz sandalyesinde işlemlerin tamamlanmasını beklerken sevimli keçisi de yanı başında meraklı gözlerle etrafı inceledi.

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Onun bu hem şaşkın hem uysal halleri de çevredekilerin dikkatini çekti. Pamuk emlak servisinde ilgi odağı oldu. İşlemlerin tamamlanmasından sonra belediye görevlileri Elif Sapmaz ile Pamuk’u yolcu etti.

“Şampuanla yıkıyorum bebekler gibi bakıyorum”

Elif Sapmaz, “Haftada 2 kez banyo yaptırıyorum. Şampuanla yıkıyorum bebek gibi bakıyorum. Pamuk evladım gibi. Hep kucağımda getirdim götürdüm. Büyüyünce tasma taktım. Her yere birlikte gidiyoruz.” diyerek Pamuk’u da evlatlarından ayırmadığını söyledi.

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