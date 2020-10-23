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Şırnak'ta belediye ve cami hoparlörlerinden ölümleri duyurmak yasaklandı

ŞIRNAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ve cami hoparlöründen ölüm haberlerini duyurmak yasaklandı.
Şırnak'ta belediye ve cami hoparlörlerinden ölümleri duyurmak yasaklandı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirlerine ilişkin Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında toplandı. Toplantıda, kentte koronavirüs salgını önlemek amacıyla yeni kararlar alındı. Alınan kararlar arasında belediye ve cami hoparlörlerinde ölüm haberlerinin duyurulması yasaklandı. Kararlara ilişkin Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz genelinde vefat eden vatandaşlarımızın yakınları tarafından belediyeler ve camilerin hoparlörlerinden yaptırılan anonslarının 23 Ekim tarihinden itibaren yasaklandı. Silopi Habur Sınır Kapısı'nda bulunan TIR parkında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerinden oluşan maske, mesafe ve hijyen denetimlerini gerçekleştirmeleri maksadıyla ekip oluşturulacak."

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