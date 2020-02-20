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Şişli'de çöp konteynerinden yeni doğmuş bebek çıktı

Bir poşet içerisinde çöpe bırakılan bebeği, temizlik görevlileri son anda fark etti.
Şişli'de çöp konteynerinden yeni doğmuş bebek çıktı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, belediyeye ait temizlik görevlileri, çöp konteynerlerini  boşalttığı sırada bir ağlama sesi duydu ve aracı durdurarak kontrol etmeye başladı.

ÇÖPTEN YENİ DOĞMUŞ BEBEK ÇIKTI

Temizlik görevlileri kontrolün ardından, bir poşete konulup çöpe bırakılan yeni doğmuş bebeği fark etti. Bebeği yanlarına alan temizlik görevlileri, hemen yakında bulunan Kuştepe'te Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Burada ilk kontrolleri yapılan bebeğin, bir kız çocuğu olduğu anlaşıldı. Yeni doğmuş bebek, göbek bağının kesilmesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, bebeği çöp konteynerine kimin attığını araştırıyor.

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