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Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor, sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 35'inci hafta maçında dün deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan ve rakibini 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ara vermeden salı günü Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Gençlerbirliği maçında 90 dakika forma giyen sporcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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