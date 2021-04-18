Sorunu Bakan Pekcan’a taşıdılar

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’ı makamında ziyaret ederek, mobilya sektöründe hammadde sorunlarından bahsettiler.

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte, son günlerde mobilya sektörünün yaşadığı hammadde sorunları ve sektörün konuları ile ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı makamında ziyaret etti.

Bakan Başdanışmanı Cihat Alagöz, Strateji Geliştirme Başkanı Devlet S. Paslı, İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar, İthalat Genel Müdür Vekili A. Erkan Çetinkayış, İç Ticaret Genel Müdürü V. Adem Başar, İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Azgın, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Alper Bozkurt, ve Ticaret Araştırmaları Genel Müdür Yardımcısı, Cengiz Gürsel’in katılımları ile gerçekleşen toplantıda, özellikle sitelerin sorunlarına değinildi.

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Başta MDF olarak bilinen Lif Levhalar ile sunta, suntalam vb. olarak bilenen yonga levhalar olmak üzere, mobilya üretiminde kullanılan sünger, boya malzemeleri, aksesuar ve hırdavat malzemelerinin tamamına gelen zamlar ve malzemelerin zamlı fiyattan bile bulunamaması konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Mobilyacı esnafın zor günler geçirdiğini dile getiren Başkan Taklacı, esnafımız malzeme tedariği konusunda sorun yaşıyor, ödemesini daha önceden yaptığı MDF’ye ulaşamıyor, taahhütlü işlerini teslim edemediği gibi, şu anda müşterilerine fiyatta veremiyor, bu sebeple sayın bakanımızdan destek istiyoruz dedi.

Mobilya sektörünün katma değerli ürün üreterek ülke ekonomisine katkısı bulunduğuna değinen Başkan Taklacı, sunta, mdf ham hali ile ihracatı çok istediğimiz bir durum değil bu ürünlerin mobilya halini alarak ihracat yapılması hem katma değer katacak, hem de ülkemizin kaynaklarını daha verimli kullanmamızı sağlayacaktır. Dedi.

Sayın Bakan Ruhsar Pekcan ise; gerekli tedbirlerin alınarak mobilyacı esnafının rahatlatılacağını, pandemi nedeni ile dünya genelinde bir tedarik sorunu ve talep yoğunluğu yaşandığını, Bakanlık olarak sektörle iç içe olduklarını ve daha önce alınan tedbirlerin 2-3 hafta içinde piyasaya yansıyacağını dile getirdi.

