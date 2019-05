Sosyal sorumluluk, bireylerin bir arada topluma duyarlı bir biçimde hareket ederek toplumun çıkarlarını geliştirecek engelleme, çözüm bulma, dikkat çekme gibi, davranış ve faaliyetlerde bulunulmasıdır. Bu amaçla hayatın her alanında insanın varoluş amacına uyarak yaşaması da diyebiliriz.

Sosyal sorumluluk çok farklı alanlarda gerçekleştirilebilir. Çevre sorunları, ekonomik problemler, kültürel ve sosyal konular, eğitim sorunları ve fırsat eşitliği vs.

Sosyal sorumlulukta sivil toplum kuruluşları eliyle veya devlet kanalıyla bireyler, gruplar ve cemiyetler harekete geçirilir. kişi, kurum, kuruluş, cemaatler projeler eliyle iş yaparlar.Bu manada toplum sırayla bilinçlendirme, örnekler gösterme, inandırma ve uygulama aşamalarından geçilir. Amaç toplumsal faydadır. Başka bir ifadeyle herhangi bir karşılık beklemeksizin toplumsal sorunlara dikkat çekmek, çözüm önerileri ve çözümler geliştirmek ya da çözümlere imkanlar ölçüsünde katkı sunmaktır.

Burada kişisel çıkarlar çalışmaların önünde ya da arkasında olmamalıdır. Buna yönelik kural, kaideler konulmalı ve doğal akışı içinde yönlendirilmelidir. Sosyal sorumluluk çalışmalarında insan kaynağının yanında maddi kaynak projenin, çalışmaların olmazsa olmazıdır. Maddi kaynak proje uygulayıcıları tarafından israf edilmeksizin doğru kullanılırsa belki de bire bin fayda sağlanacaktır. Maddi kaynağın doğru kullanılmaması, plansız bir şekilde israf edilmesi, belirli kişilere tasarruf edilmesi yapılan çalışmaları ifsad edecektir. Bu anlamda projelerde, toplumsal fayda en başta tutulmalıdır.

Kişiler sosyal sorumluluğun bir parçası olmasıyla içindeki iyiliğin, iyilik yapmanın, insanlara faydalı olmanın erdemini yaşayacaklardır. Kişi aynı fırsatlara sahip olmayan ya da sahip olamayacak kişilere yardım eli uzatarak adına küçük fedakarlıklarda diyebileceğimiz çalışmalarla psikolojik tatmin, sosyal beceri ve toplumsal bilinç elde edecektir.

Sosyal sorumluluk çalışmalarında özellikle şirketlerin yaptığı çalışmalarda dikkat edilmesi gereken konu yapılan çalışmaları baltalamayacak, gölgede bırakmayacak bir şekilde şirketi reklam ederek ön plana çıkarmak olmamalıdır. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında şirketlerin veya markaların logosu mümkün olan neredeyse her yere sıkıştırılmaktadır ve aslında sosyal sorumluluk projesinin kendisi içerisinde yer alan kişilerle birlikte bir reklam kampanyası haline gelmektedir. Bu anlamda toplumsal karşılığını istenilen ölçüde de alamamaya yol açmaktadır. Sosyal fayda yerini kurumsal faydaya bırakmaktadır. Neden? Daha çok para kazanmak için reklam yapma ihtiyacı. Düşünün ki bir şirket yılın on bir ayında fakir ve muhtaçlara yardım etmemiş, toplumun değerleriyle çelişen birtakım icraatlarda bulunmuş. Ramazan ayı gelince de satışları artırmak ve kâr elde etmek amacıyla yardımlarda toplumsal değerleri de kullanarak boy göstermektedir. Ayrıca sosyal medya aracılıyla bu çalışmaları yaymaları da aynı amaca yönelik maliyetsiz reklamlar olduğu da görülmektedir.

Sivil toplum kuruluşlarının sosyal faaliyetlerde öne çıkarması gereken temel konu faaliyetlerin kişi, grup, cemaat, vakıf veya derneğin ön plana çıkarılması mı yoksa menfaat beklemeksizin gönüllü esasında şeffaf bir şekilde yapılması mıdır? Fedakarlık sivil toplum kuruluşlarının en önemli dayanağıdır. Toplumun kanayan yaralarını ajite etmeden planlı, programlı, görev tanımları ve görev dağılımının belli olduğu bir şekilde yapılması durumunda hedefine ulaşabilir. Birilerinin kendisini feda ettiği birilerinin de kar ettiği bir yer sosyal sorumluluk değil sosyal çıkardır.

İş döngüsüyle konuyu somutlaştıralım.

Sosyal sorumluluk alanının belirlenmesi=faaliyetlerin belirlenmesi=görev tanımları ve görev dağılımlarının belirlenmesi=uygun kişilere görevlerin verilmesi=faaliyetlerin yapılıp her türlü verinin kayıt altına alınması=elde edilen sonuçlar ve sonuçların yazılı, görsel olarak değerlendirilmesi.

Mesela sorumluluk alanı olarak gençlerin ahlaki değerlerini seçelim. Bu bağlamda yapılabilecek faaliyetler olarak da şunlar düşünülebilir:

1. Evlilik öncesi gençlere aile ve evlilik seminerleri,

2. Sivil toplum kuruluşları eliyle değerlerin işleneceği tiyatro gruplarının oluşturulması,

3. Konusu ahlaki değerlerin olduğu bir dakikalık video çekme yarışmaların düzenlenmesi,

4. Gençlerin kendisini yetiştireceği ortam ve şartların amaca uygun bir şekilde düzenlendiği gençlik merkezlerinin oluşturulması,

5. ‘’Ülkemin gençleri için benim de bir fikrim var.’’ Bir dijital platform bir veri bankası oluşturulmalı. Gerekirse bu konuda yarışmalar düzenlenip ödüller verilebilir…

Bu listeye daha onlarcasını ekleyebiliriz. Benim ilk etapta özlemini çektiğim çalışmaları yazdım buraya.

Bu çalışmaları yapacak bir grubun varlığında görev dağılımları yapılarak uygun kişilere görevler verilebilir. Yapılan faaliyetlerin belirlenmiş süre zarfında yapılıp yazılı ve görsel olarak kayıt altına alınacaktır. En son aşamada yapılan tüm faaliyetler analiz edilmeli eksik ve hatalı yerleri ortaya çıkarılmalıdır ki bir sonraki çalışmalara kaynaklık etsin.

Bu çalışmaların harcını oluşturansa iyilik yapma isteği, geleceğe umutla bakan bireyler yetiştirme arzusu, psikolojik ve sosyal olabilme, sadece kendim için yaşama yerine onun için yaşamayı göstermedir.

İyilik yap denize at balık bilmezse hâlık bilir.