Sosyalleşmenin Adı Olmuş, Sosyal Medya

Günümüzde pek çok genç insan Sosyalleşmenin tanımını bilmeden hareket etmekte. Sosyalleşmenin anlamını sadece sosyal medyada bulmakta. Ama ikisi de farklı tabirler olduğunun da farkına varılmalı. Sosyalleşme, kişinin içinde yaşadığı topluma uyum sürecine denir. Sosyal medya ise kişilerin İnternet üzerinden birbirleriyle yaptığı diyalog ve paylaşımların tümüdür. Bakacak olursak ikisi de birbirinden ayrı tabirler. Ama şimdiki gençlik için sosyalleşme ne denecek olursa alacağımız cevaptır sosyal medya.

Eskilerin sosyalleşme adına yaptığı hiçbir şeyi şuan ne tuhaftır ki göremiyoruz. Eskiden oluşan samimi dostluklar, sırdaşlıklar, arkadaşlıklar şu günlerde özlemle aranır oldu. Sosyal medya hayatımıza girmeden önce arkadaşlık, dostluk gibi tabirler vardı. Çıkarsız, menfaatsiz dostluklar. Ama şimdi sosyal medyadan kurulan yanlış ilişkiler, çıkar güden dostluklar ve menfaatsiz adım atmayan arkadaşlıklar mevcut. Yüz yüze oturup konuşulan bir arkadaşlık yerini telefonla konuşmaya bıraktı. Kimse yerinden kalkmıyor, elindekiyle sözde dostluk kuruyor. Sonra yanlış yola gitmekte üstlerine yok. Sosyal medya bizler için faydadan çok zarar getirmekte. Tabi amacı dışında kullanımlar için bu sözüm. Yok o bunu paylaşmış, yok o bana bunu ima etmiş, ne demek istiyor, aaaa bunu almış bende almam lazım gibi görgüsüzce tiplemeler yaratmakta. Ha onu paylaşanlar da görgüsüz sıfatının yakıştığı tipleme olduğu yadsınamaz gerçek. Zaman değişse de zihniyet olarak değişemedik. Yılların geçmesinin Kültür seviyemize artış sağlaması gerekirken bizler sosyal medya kullanmakta doktora yaptık. Kitap okumaları zaten unuttuk. Bide çok bilgili bir bireymiş gibi yine sosyal medyadan bulduğumuz cümleleri kendi cümlemizmiş gibi paylaştık. Gerçekten komik. Sinemada yayınlanan bir komedi filminden daha komik haldeyiz. Farkına varmak şöyle dursun her geçen gün seviye atlıyoruz. Ne zaman sosyal medya hayatımıza girdi genç nesil işte o zaman bozuldu. Şimdikileri tuhaf karşılıyoruz ama bilmiyoruz ki gelecek nesil şimdikileri aratmayacağını. Bir on yıl sonrasını hayal etmek kolay ama gerçekler vahim. İki insan ile tanışmak, karşılıklı konuşmak, Sosyal ortamlara karışmak varken telefon her şeyi tek başına yapmakta. E tabi oturduğun yerden kurulan arkadaşlık hem zahmetsiz hem de realite dışı.

Bir diğer yaralayan konu ise sosyal medya üzerinden yapılan çirkin paylaşımlar. Bugün bunu yedik paylaş, aaa kocam bunu aldı paylaş, tatile gittik milletin gözüne sokalım, canım bunu çekti atayım hemen gibi seviyesiz durumlar had safhada. Ha tamam onu paylaşırken nasıl bir zihniyet peşindesin anlam vermek güç ama herkesin senin sahip olduğun imkana sahip olmadığının da mı farkında değilsin. Sonra dışarıya iyiliksever izlenimi katanlar. Bir hayr yapıyorsun ama duymadık elalem kalmadan. Bizim dinimiz ne diyor, sağ elin verdiğini sol el görmemeli. Ama bizim bırak sol eli dünya görmeli ki beni hayırsever sansınlar. Görmezlerse ne anlamı kalır yaptığım hayrın. Anlayacağınız ne hayrın sevabı kaldı ne de gerçek anlamda insanlık. Ama kime sorsan ben asla yapmam der. Toplum içine gelince bunun yanlış davranış olduğunu vaaz verir gibi anlatır ama iki gün sonra aynı yaşantıya devam. Ne de olsa huylu huyundan vazgeçmez. Seviyoruz biz millet olarak yaptığımız en ufak şeyi başkasının gözüne sokmayı. Başkalarını kıskandırmayı. Ya da başkalarına özenip aynısını yapmayı. Aslında herkes kendini dinleme fırsatı bulsa, ben ne yapıyorum diye sorsa belki yavaş yavaş bu çirkinlikler silinecektir. Dünya daha yaşanılır yer olacaktır. Mazlumun, fakirin, yetimin yardımlarına koşarken sağa sola duyurmadan yaparsak onları kırmadan, üzmeden yaparız. Bunlar olmayacak ya da yapılamayacak şeyler değil her şey insanın elinde. Bunca şey senin elindeyse sende elindeki sosyal medya tutkunu telefonunu bırak ve elinden geleni yap. Bizler düzelmez isek gelecek nesil daha acımasız olabilir. Bizler düzelmez isek Dünya yaşanılır yer olmaktan çıkar. Teknolojiyi amacı dışında kullanmaktan vazgeçmeli ve eskiden nasılsak o şekilde yola etmeliyiz. İşte o zaman gerçek arkadaşlıklar, çıkarsız dostluklar oluşur. İşte o zaman yaptığın en ufak iyilik senin mutlu olmanı sağlar. Sevgiyle kalın...