Su Kesintisi 27 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 27 Eylül 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Eylül Ankara Su Kesintisi!
İşte 27 Eylül 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
27 Eylül 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 27.09.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 27.09.2020 11:00:00
Detay: Yenimahalle İlkyerleşim başkent bulvarı oleyis1 sitesi önünde bulunan Ø200 lük çelik boru içme suyu dagıtım hattı arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: İlkyerleşim Mahallesi oleyis1 sitesi ve civarı
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 27.09.2020 09:40:00
Tamir Tarihi: 27.09.2020 13:00:00
Detay: BEYTEPE MAHALLESİNDE DOĞALGAZ ÇALIŞMASI SIRASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİ İLE SU KESINTISI YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYTEPE MAHALLESİ GENELİ
GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 27.09.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 27.09.2020 14:00:00
Detay: KIZILÇAŞAR MAH.TEK YAPI KOPARATİFİ @ 90 PVC BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMISDIR
Etkilenen Yerler: KIZILCASAR MAHALLESİ TEK YAPI KOPARATİFİ ETKİLENECEK
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