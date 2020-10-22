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Suadiyelilerin ulaşım sorunu çözülsün

Yenimahalle Suadiye Caddesi sakinleri, cadde üzerinde dolmuş hattı olmadığını, otobüs seferlerinin de seyrek olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi’nden çözüm talep ediyor.
Suadiyelilerin ulaşım sorunu çözülsün

Yenimahalle’ye bağlı Ergenekon Mahallesi Suadiye Caddesi sakinleri uzun bir süredir ulaşım sorunu yaşıyor. Bölge sakinleri cadde üzerinde dolmuş hattı olmadığını, otobüs hattının ise gün içerisinde çok az sayıda olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nden çözüm talep ediyor. 

SEFERLER ARTIRILSIN
Cadde üzerinden dolmuş hattı geçmesi ve otobüs seferlerinin artması için uzun uğraşlar verdiklerini belirten bölge sakinleri, girişimlerine rağmen çözüm alamadıklarını bildirdi. Gazetemiz aracılığıyla yetkililere sesini duyurmaya çalışan bölge sakinleri, cadde üzerinden dolmuş hattı geçmesini talep ederek, otobüs seferlerinin de artırılmasını istiyor.

KEÇİÖREN-OSTİM HATTI BURADAN GEÇSİN
Gazetemize konu hakkında konuşan bir bölge sakini, “Keçiören-Ostim dolmuşları buraya yakın olan Ragıp Tüzün Caddesi’nden geçiyor. Biz o hattın bu caddeden de geçmesini istiyoruz. Dolmuşa binebilmek için diğer caddeye yürümek zorunda kalıyoruz.”

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SEFER SAYISI ARTIRILSIN
“Bunun yanı sıra bu caddede tek otobüs hattı var. Sefer sayısı çok az seviyede. Otobüs sefer sayısının da artırılmasını talep ediyoruz. Bu konuda bir çok girişimimiz oldu ama henüz bir sonuç alamadık. Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü bu konuda bir düzenleme yapabilir” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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