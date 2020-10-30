Şule Çet'in adı Başkent'te ölümsüzleşti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın cinayetine kurban giden Şule Çet’in adını Çankaya Ahlatlıbel Mahallesi’nde yaptığı parka vererek ölümsüzleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddete ve artan kadın cinayetlerine karşı mücadelesini sürdürüyor.

Başkent’te farkındalık çalışmalarına imza atan Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Çankaya Ahlatlıbel Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Şule Çet Parkı’nı hizmete açtı.

ŞULE ÇET UNUTULMAYACAK

Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla cinayete kurban giden Şule Çet’in adını unutulmaması için Başkent’te bir parka verdi.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, Şule Çet’in babası İsmail Çet ve kardeşi Şenol Çet de katıldı.

Siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, Özel Projeler Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya ve Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç da açılışta yer aldı.

ŞULE ÇET’İN BABASINI DUYGULANDIRAN AÇILIŞ

Şiddet gören ve cinayete kurban giden kadınların anısına yapılan parkın ve anıtın açılışında duygulu anlar yaşayan Şule Çet’in babası İsmail Çet, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum. Kızımın adının bu parka verilmesi benim için büyük bir gurur. Ben artık kadınlara yapılan şiddetin durdurulmasını istiyorum. Parkın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Şule Çet’in kardeşi Şenol Çet ise duygularını, “Benim için de kardeşimin adının parka verilmesi büyük bir gurur kaynağı oldu. Bizi buraya davet eden Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ben de kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyorum” sözleriyle paylaştı.

Her platformda kadına karşı şiddetin karşısında olduklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu da şöyle konuştu:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın inisiyatifi ve değerli katkılarıyla Şule Çet Parkı’nın açılışını gerçekleştirdik. Varoluşumuzun temel unsuru olan yüce kadınlarımıza karşı benzer şekilde gerçekleşen insaniyet dışı davranış ve eylemelere karşı toplum bilincinin oluşması büyük önem arz etmektedir. Umudumuz, kadına yönelik şiddetin bir an önce son bulması ve isimlerinin parklara talihsiz olaylar sonucu değil, başarılı ve emekleriyle verilmesidir.”

Başkan Yavaş’ın talebi doğrultusunda tamamladıkları parkın açılışında konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş ise, “Şule kızımızın adını vererek bu parkta simgeleştirmek istedik. Parkın içinde bulunan anıtı Başkanımıza tweet atan bir öğrenci kardeşimiz yaptı” dedi.

PARKA ŞİDDET GÖREN KADINLARIN ANISINA ANIT DİKİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, Ahlatlıbel Mahallesi’nde atıl vaziyette bulunan, sedir ile değişik türden ağaçların ve çeşitli çalı grubunun bulunduğu alanı Başkentlilere park olarak kazandırdı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından dizayn edilen 46 bin metrekare alana sahip park; gezinti ve bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, fitness ekipmanları, tuvalet, mescit, oturma ve dinlenme alanlarıyla yepyeni bir görünüme kavuşturuldu.

Şiddet gören ve hayatını kaybeden kadınların anısına açılan Şule Çet Parkı’na yerleştirilen anıtta, sonsuzluk işareti ve defne yapraklarıyla sonsuza filizlenen kadınlar teması kullanıldı. Anıtı tasarlayan ve bu fikri attığı tweetle Başkan Yavaş’a ulaştıran Gazi Üniversitesi öğrencisi Mine Gül Ay da düşüncelerini, “Sonsuza filizlenen kadınları düşünerek bu anıtı tasarladık. Şule’nin ölümsüzlüğünü simgelemek adına buradayız. Hiçbir kadının yaşam hakkının elinden alınmasının bir bahanesi olamaz. Gençlerin fikirlerini önemseyerek burada olmamızı sağlayan Mansur Yavaş başkanımıza, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanımız Hasan Muhammet Güldaş’a çok teşekkür ederiz” sözleriyle ifade etti.

Açılışa katılan misafirler anıta kırmızı karanfiller bırakarak cinayete kurban giden tüm kadınları andı.