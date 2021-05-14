Süper Lig'de 42. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 42. ve son hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar: 18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk 18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu 18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler 18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Serkan Tokat 18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan 18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Suat Arslanboğa 20.30 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus 20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu 20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır 20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler