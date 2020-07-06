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Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'de 31. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.
Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam edecek

Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, yarın saat 18.30'da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Günün diğer maçında ise lider Medipol Başakşehir, saat 21.00'de Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Lider Medipol Başakşehir'in en yakın takipçisi Trabzonspor ise 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

8 Temmuz Çarşamba:

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

9 Temmuz Perşembe:

18.30 Çaykur Rizepor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

Kaynak: Haber Kaynağı
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