Tapu işleri kolaylaşıyor

Etimesgut Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü vatandaşların işlemlerini kolaylaştıran ve zaman kaybını önleyen protokol imzaladı. Vatandaşlar artık rayiç bedel ve borcu yoktur yazılarını tapudan alabiliyor.

Etimesgut Belediyesi tapu için gerekli olan uygulamalarını Tapu Müdürlüğü’nün kullanımına açtı. Bu sayede vatandaşlar, tapu işlemlerinde gerekli olan Borcu Yoktur Yazısı ve Rayiç Bedel Belgesi’ni almak için belediyeye gelmek zorunda kalmıyor. Dileyen vatandaşlar Tapu Müdürlüğü’nden bu belgeleri çıkartabiliyor, borcu varsa da ödeme işlemini gerçekleştirip borcu yoktur yazısını kısa sürede alabiliyor.

PANDEMİ İÇİN DE GÜZEL UYGULAMA

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ilgili kurumlarla işbirliği içinde vatandaşların iş ve işlemlerini kolaylaştırdıklarını söyledi. Bu kapsamda Tapu Müdürlüğü ile protokol imzaladıklarını kaydeden Demirel, “Hemşehrilerimizin tapu işlemlerini zaman kaybetmeden en kısa sürede tamamlamalarını amaçladığımız protokolle ‘belediye git rayiç ve borcu yoktur yazısı al getir’ devri sona erdi. Bu işlemler artık bir tıkla tapudan yapılabiliyor. Özellikle bu pandemi döneminde vatandaşımızı toplu taşıma araçlarına binmekten kurtarıyoruz. Hemşehrilerimiz hem kısa sürede tapu işlemlerini çözüyorlar hem de bizim iş yükümüz azalıyor, kırtasiyecilik de ortadan kalkıyor” dedi.