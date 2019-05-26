Basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelen Başkan Mansur Yavaş, Büyükşehir’in toplam 9.5 milyar TL borcunun olduğunu açıklayarak, bu nedenle tasarruf dönemi başlattıklarını duyurdu.

Basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelen Başkan Mansur Yavaş, Büyükşehir’in toplam 9.5 milyar TL borcunun olduğunu açıklayarak, bu nedenle tasarruf dönemi başlattıklarını duyurdu.

GEREKSİZLER KALDIRILACAK

Başkan Yavaş, tasarruf uygulaması kapsamında bundan sonra tüm otopark ve billboardları belediyenin işleteceğini, gereksiz makam araçlarını kaldıracaklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, aralarında muhabirimizin de bulunduğu basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Yavaş, Gölbaşı’ndaki Büyükşehir’in tesisinde bir önceki akşam gerçekleştirilen programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ÇAKARLI ARAÇ KALMAYACAK

Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi’nde tasarruf uygulaması başlattığını ve en kısa sürede bunun yaygınlaştırılacağını kaydederek, "Bundan sonra tüm otopark ve billboardları belediye işletecek. Hafriyat gelirleriyle birlikte tasarruf etmeye başlayınca daha da rahatlayacağımıza inanıyorum. Gereksiz makam araçlarını kaldırıyoruz. Kiralık olanları da iade ediyoruz. Zabıta, itfaiye ve bir de görevli polis haricinde benim makam aracım dahil hiçbir belediye aracında 'çakarlı ışık' kalmayacak” dedi.

İMAR RANTINA GEÇİT YOK

Başkan Yavaş, imar planlarında ranta yönelik uygulamalara geçit vermeyeceğini açıkladı. Yavaş, “Belediye meclisinden bizim hakkımızı gasp eden veya mecliste bizim yetkimiz olmasına rağmen belediye meclisine talimat verir gibi çıkan kararları yargıya taşımaya kararlıyız" bilgisini de verdi.

BÜYÜKŞEHİR’İN 9,5 MİLYAR TL BORCU VAR

Büyükşehir’in borcuyla ilgili de bilgi veren Başkan Yavaş, "Büyükşehir Belediyemizin toplam borcu 9,5 milyar lira. EGO, ASKİ ve şirketlerin toplam borçları bunlar. Sadece şirketlerin borcu 1 milyar liraya yakın; ama ben asla 'bir enkaz devraldım' diye şikâyet etmedim" dedi. Yavaş, belediye iştirakinde olan şirketlerin hala yenilenemediğini de kaydederek, “Maalesef şirketlerde direnç var. Genel kurul yapmak için imza istedik. Bazı genel müdürler vermedi yerlerine atama yaptık” diye konuştu.

HERKESE AÇIK ÇALIŞTAY

Başkan Yavaş, haziran ayında Polatlı’da belediyenin projelerinin tartışılacağı bir çalıştay yapacaklarını ve bu çalıştayın herkese açık olacağını duyurdu. Yavaş, önümüzdeki günlerde hayvan hakları toplantısı da düzenleyeceklerini belirtti. Yavaş, Ankara’ya uzun bir bisiklet yolu kazandırmak için çalışmaya başladıklarını da açıkladı.

BİR DEPODAN 100 BİN TOP ÇIKTI

Başkan Yavaş, Büyükşehir’in bir deposundan 100 bin top çıktığını ve bu duruma çok şaşırdığını ifade ederek, söz konusu topları halka dağıtacaklarını söyledi.

‘RETİNA İLE AÇILAN ODA YOK’

“Büyükşehir’de göz retinası ile girilen bir oda gerçekten var mı?” şeklindeki soruya ise Başkan Yavaş, “Retina ile açılan oda yanlış bilgi. Biz (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı) Tunç Soyer’le konuşurken 12’nci katta Melih (Gökçek) Bey’in retina ile açılan odası varmış dedim ama yanlış aktarıldı. Aktarılsın istemezdim. Çünkü Mustafa Tuna dönemi de vardı. Tunç Bey de biraz farklı aktardı. Ortam dinlemesi falan varsa da bilgim yok” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM

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