Çankırı merkezi ikiye bölen Tatlıçay Islah Projesi’nin temeli törenle atıldı. Kurban kesilip dualar eşliğinde başlayan töreni çok sayıda vatandaş da çay kenarından izledi.

Tatlıçay Projesi’nin halkın yıllardır özlemle beklediği bir proje olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Bu projenin temelini atmayı, Cenab-ı Allah bizlere nasip etti, bunun mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki aylarda da bu tür projelere imza atacağız ve şehrimize estetik, güzellik katmak için böyle projelerin devamını getireceğiz. Tatlıçay projemizi başlattığımızda Çankırı halkından yoğun övgü aldık. Bu projenin, vatandaşlarımızı bu kadar heyecanlandırdığını tahmin edemiyordum.” dedi. Proje hakkında kısa bir bilgi veren Esen, “Projemiz, toplamda 3180 metrelik mesafede gerçekleştirilecek. Birinci etabımız, Karataş Apartmanının ile Güneş İlkokulu arasında kalan kısımda, fakat hava şartlarımız el verirse Dedeler Köprüsü’ne kadar yapmayı planlıyoruz. Ortasında rigol kanalımız olacak. Akabinde de estetik açıdan peyzaj düzenlemeleri, aydınlatmalar ve seyir alanları yapacağız. Mevsimsel şartlara göre iki ay içerisinde ilk etabı bitirmeye gayret edeceğiz. Halkımıza hayırlı olsun, inşallah yeni projelerle de bu temelleri hep birlikte atacağız. Gördüğünüz gibi el ele verip ortak akıl ile hareket ettiğinizde her şey oluyor. Tatlıçay’ımızı, şehrimizin içindeki sıkıntı kaynağı değil huzur kaynağı haline getireceğiz.” şeklinde konuştu.

Törene katılan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ise vatandaşlardan gelen talepler üzerine gerçekleştirilen projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Esen, Vali Ayaz ile birlikte temel atma butonuna basarak ilk betonu attı.