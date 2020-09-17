Tatlıçay Projesi Yapımına Başladı

Çankırı’nın gerdanlığı olarak anılan ve şehir merkezini ikiye bölen Tatlıçay’da dere yatağı ıslah çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Halkımızın yıllardır Tatlıçay’da beklediği çalışmalar için ilk kazmayı vurduk. Islah çalışmalarımız ile halkımıza nefes aldıracak ve çay tabanındaki görüntü kirliliğini tamamen yok ederek kent estetiğine artı değer katacağız. Çankırı’nın en önemli sembollerinden biri olacak Tatlıçay, görüntüsü ile halkımıza huzur duyacakları bir yürüyüş güzergâhı oluşturacak. İlk etabın startını verdiğimiz projemiz, Çankırılılara hayırlı olsun.” dedi.



Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tatlıçay Projesi’nin birinci etabı olan eski Hastane köprüsü ile İstasyon Kavşağı arasındaki 850 metrelik güzergâhta çay tabanına 10 metre genişliğinde rigol kanal ile olası taşkınlarda oluşabilecek rüsubat malzemelerin tutulması için eski Hastane köprüsü mevkiinde bent yapacak. Rigol kanal ile taş duvarlar arasında kalan bölümde ise yeşil alan uygulaması yapılırken Çankırı Belediyesi Mini Sinema ile Güneş İlkokulu arasında kalan alanda kafe ve rekreasyon çalışmaları da gerçekleştirilecek. Etaplar tamamlandıkça diğer etapların yapımına geçilecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Esen, şehrin çehresini güzelleştirecek sürdürülebilir bir çalışmaya imza atmaktan mutlu olduklarını ifade etti.