Tatlıcıların bayram mesaileri başladı

Kurban Bayramı’nda tatlılara talebin artmasıyla sektör çalışanları fazla mesai düzeniyle çalışmalarına hız verdi.

Türk tatlılarını Osmanlı’dan miras reçetelerle hazırladıklarını belirten Ongurlar, ustalarının yurt içi ve yurt dışındaki 2 üretim tesisinde çift vardiya çalıştıklarını aktardı. Ongurlar, “Bayramlarımızın geleneksel lezzetleri olan baklava ve lokum Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da en popüler bayram tatlıları arasında yer alıyor. Geleneksel yöntemlerle, orijinal tariflere sadık kalarak ürettiğimiz baklava ve lokumları ülke ayırt etmeksizin, gelen siparişleri 24 ile 72 saat içinde özel kutularda tazeliğini 1 hafta boyunca koruyacak şekilde paketleyerek, ulaştırıyoruz. Baklava ve lokumun pek çok ülkede Türk bayrağı görevi görmesinden ötürü çok gururluyuz” diye konuştu.

“BAKLAVADA YAĞ VE FISTIK KALİTESİ ÖNEMLİ”

Kaliteli bir baklavanın içeriği hakkında da bilgiler veren Ongurlar, “Kurban Bayramı sofralarının tatlı geleneğinin başrolünde, 300 yılı aşkın mazisiyle yine baklava olacak. Fıstıklı ve cevizli çeşitleriyle tüketicinin beğenisine sunulacak baklavada kaliteyi ve lezzeti oluşturan unsurların başında; hakiki boz fıstığının kullanılması, zar inceliğindeki yufkanın elde açılması ve nişastanın taş değirmende öğütülmesi geliyor” ifadelerini kullandı.

“KALİTELİ BAKLAVA DAMAĞINIZDA İZ BIRAKIRKEN MİDENİZİ DE ASLA RAHATSIZ ETMEZ”

Baklavaları 300 yıllık geleneğe sadık kalarak, en kalabalık usta kadrosuyla Osmanlı’daki orijinal reçetelere uygun şekilde hazırladıklarını söyleyen Ongurlar, ünü sınırları aşan gerçek Türk baklavasının formülünü ise şu şekilde açıkladı:

“Buğday unundan elde edilen hamur, deneyimli ustalarımız tarafından tek tek elde açılmaktadır. Yufkanın inceliği 1 milimetre, yani bir kağıt kadar ince olmalıdır. Her biri elde açılan 41 kat yufkanın arasında halis tereyağı, ceviz ya da boz fıstık konulur. Son olarak da şeker pancarından elde edilen şerbet ilave edilir. Kaliteli ve bol malzeme kullandığımız için baklavalarımız şerbet içinde yüzmez ve mideye rahatsızlık vermez. Unutmayın en büyük kalite kontrol merkezi damak ve midedir. Gerçek baklava, damağınızda iz bırakırken, midenizi asla rahatsız etmez.”

“BAKLAVANIN KOKUSUNA DİKKAT EDİN”

Halis ürünlerle hazırlanmış üstün baklavanın kalitesinin kokusundan, dokusundan ve lezzetinden anlaşıldığını anlatan Ongurlar, “Baklava, bayramlarımız için olmazsa olmaz bir gelenektir ve kaliteden taviz vermemek baklavaya verilen özeni gösterir. Kaliteli baklavada yufka ne kadar ince açılır ve malzeme ne kadar fazla konursa şerbeti de bir o kadar az olur. Bu nedenle boğazında yanma yapmaz. Yediğiniz zaman damağınızda kalan tereyağının kokusuna ve tadına özellikle dikkat edin, özenle yapılmış baklavaların cevizi veya fıstığı fazla olur” dedi.

YAZ SICAKLARINA ÖZEL “ALA” SOSLU BAKLAVA

Yaz sıcaklarında da baklava tüketmenin mümkün olduğunu belirten Ongurlar, “Sıcak havalar, bayramda baklava tüketimini azaltmıyor. Kullandığımız malzemenin kalitesi sebebiyle şerbeti minimumda tutuyoruz. Belki de bu sebeple, hava koşulları baklava satışlarımıza yansımıyor. Yaz sıcaklarında daha da hafif bir tüketim için baklavanızı dondurma ile tüketebilirsiniz, Hafız Mustafa 1864 olarak, her mevsim için geleneksel tatlıların lezzetine hafiflik katması adına yen bir inovasyon olarak Âlâ sonunu geliştirdik. Sos, baklavanın tadını öldürmeden hafiflik sağlıyor. Damak tadını bilenlerin daha fazla tercih ettiği bir ürün” diye konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN EN DOĞAL BAYRAM İKRAMLIĞI: LOKUM

Halis lokumun Osmanlı’dan gelen tariflere harfi harfine uyularak hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Ongurlar, “Damağı ve genzi asla yakmayan, her biri doğal ürünle imal edilmiş, yasalar hak tanısa bile içinde asla renklendirici bulunmayan lokumlar bayram için hazırlanıyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bayram geleneğini aşılamak, kültürümüzü yaşatmak ve bayramı hoş anılarla geçirmek için onlara lokumdan daha güzel bir bayram tatlısı bulmak zordur. Hafız Mustafa 1864 olarak 157 yıllık lokum üretme birikimimizle Kurban Bayramı’nda ağızları tatlandırmak için kollarımızı sıvadık ve lokumlarımızı tüketiciyle buluşturmak için çalışmalara başladık” dedi.