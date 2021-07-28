TAV yılın ilk yarısında 13,1 milyon yolcuya hizmet verdi

TAV Havalimanları yılın ilk yarısında iç hatlarda 8 milyon, dış hatlarda 5,1 milyon olmak üzere toplamda 13,1 milyon yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Buna göre, şirket söz konusu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 155,9 milyon avro ciro elde etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Şirketimiz için oldukça verimli geçen 2021'in ilk çeyreğinde Türkiye'deki havalimanlarımız ikişer sene süre uzatımı ve kira ötelemesi aldı. Ayrıca gene aynı dönemde, Tunus borç yapılandırması ile bir defaya mahsus 109 milyon avro tutarında bir finansal gelir yarattık." ifadelerini kullandı.

En başarılı üç aylık dönem

Şener, 2021'in ikinci çeyreğinin operasyonel olarak 2019'dan bu yana en başarılı üç aylık dönem olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"2019 yılından beri kaydedilen en yüksek FAVÖK'ü elde ettiğimiz 2021'in ikinci çeyreği ise operasyonel olarak 2019'dan bu yana geçirdiğimiz en başarılı üç aylık dönem oldu. Havacılık sektöründe mevsimsel olarak en kuvvetli dönem üçüncü çeyrek olduğu için, karantinasız seyahat imkanlarının da devamı koşuluyla, bir sonraki çeyreğin çok daha güçlü olmasını bekliyoruz. Haziran'ın ilk haftasında Türkiye'den Almanya’ya, son haftasında Türkiye'den Rusya'ya ve Temmuz'un ikinci haftasında da Türkiye'den Polonya'ya karantinasız seyahat etmek mümkün hale geldi. Böylece Türkiye'deki dış hat yolcumuzun yaklaşık yüzde 65'ini oluşturan Rus, Alman, Ukraynalı ve Polonyalı misafirlerimizi artık havalimanlarımızda ağırlayabilir hale geldik. Kuzey Makedonya'nın AB'nin yeşil listesine girmesi ve Gürcistan ana pazarlarının çoğunun da karantinasız seyahat imkanına kavuşması ile Haziran yolcusunda önemli bir toparlanma yaşadık. Ancak bu yeni izinlerin tam etkisini Temmuz ayı ve sonrasında görmeyi bekliyoruz. Beklentilerimize uygun bir şekilde, Temmuz'un ilk yarısı toparlanma açısından Haziran'dan çok daha iyi geçti."

Eurocontrol temmuz rakamlarına göre Türkiye'nin 2019'a kıyasla günlük uçuş sayısında en hızlı toparlanmayı yaşayan Avrupa ülkesi konumunda olduğuna dikkati çeken Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faaliyetlerimizi destekleyen bu olumlu gelişmeler eşliğinde 2021'in ikinci çeyreğini 95 milyon avro ciroyla kapattık ki bu rakam pandeminin başından beri elde ettiğimiz en yüksek üç aylık ciro oldu. Mayıs 2021'de konsolide etmeye başladığımız Almatı, konsolide ciromuza 19,5 milyon avro katkı yaptı. Sıkı maliyet kontrolü ve devletimizin de desteği ile Almatı dahil giderlerimizi (Amortisman, itfa ve değer düşüklüğü öncesi faaliyet giderleri) pandemi öncesine göre yüzde 41 daha aşağıda tutmayı başardık. Almatı hariç bakıldığında ise giderlerimiz pandemi öncesi dönemin yüzde 47 altında gerçekleşti. Almatı, iki ayda 5,5 milyon avro katkı yaparak 6 aylık konsolide FAVÖK'ümüzün yüzde 23'ünü oluşturdu. Yurt dışında işlettiğimiz havalimanlarımız arasında en hızlı toparlanmayı da, iç hatta 2019'un yüzde 50 üstüne çıkan ve dış hatta da 2019'un yüzde 44'ü seviyesine gelen Almatı sağladı. Böylece Tunus yapılandırmasının finansal katkısı, yolcu tarafındaki olumlu gelişmeler ve portföyümüze yeni eklediğimiz Almatı’nın güçlü performansı ile 2021'in ilk yarısını 156 milyon avro ciro, 24 milyon avro FAVÖK ve 23 milyon avro net karla kapadık."

Şener, Türkiye'nin mevcut durumla dünyadaki başarılı aşılama programları arasında yerini aldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Olumlu gelişmelerin aynı şekilde devamı koşuluyla havalimanlarımızın yoğun çalıştığı ve bunun finansal sonuçlarımıza oldukça kuvvetli bir şekilde yansıdığı bir üçüncü çeyrek geçirmeyi bekliyoruz. Pandemi döneminde birinci önceliğimiz çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığını korumak oldu. Evden çalışma uygulamamız ve alanının en iyisi sağlık önlemlerimiz ile bu sınavı başarıyla verdiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde ise artık tedrici bir şekilde normalleşme adımlarını atmayı planlıyoruz. Bu tarihi ölçekteki zor günlerde kıymetli emekleri ve sarsılmaz destekleri ile markamızı bugünlere getiren çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."