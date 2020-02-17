  • BIST 121.085
  • Altın 307,388
  • Dolar 6,0404
  • Euro 6,5464
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 2 °C
»

Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısı

Akçakale'nin karşısında bulunan ve TSK'nın düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde akşam saatlerinde, park halindeki bomba yüklü araç infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Çevredeki ev, iş yeri ve araçlarda da hasara yol açan patlamanın ardından yaralananlar Tel Abyad Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği belirtilen saldırı sonrası güvenlik güçleri, 1 kişiyi gözaltına alırken, Tel Abyad genelinde önlemler artırıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Tel Abyad'da meydana gelen bomba yüklü araç saldırı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı" denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısı17 Şubat 2020 Pazartesi 09:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında birçok teknopark kazandırdık17 Şubat 2020 Pazartesi 09:31
  • Çin'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1771'e yükseldi17 Şubat 2020 Pazartesi 09:14
  • Bakan Varank açıkladı: Genç girişimcilere 200 bin TL hibe edilecek17 Şubat 2020 Pazartesi 05:23
  • Siirt'te 30 köy yolu, kar nedeniyle kapandı17 Şubat 2020 Pazartesi 05:18
  • 37 ilde PKK operasyonunun bilançosu17 Şubat 2020 Pazartesi 05:14
  • Diyanet'ten pazar alışverişi konusunda tavsiyeler16 Şubat 2020 Pazar 22:14
  • Geçim sıkıntısı yaşayan şoför kendini astı16 Şubat 2020 Pazar 18:11
  • "Ekonomimiz yeniden yükselişe geçti"16 Şubat 2020 Pazar 17:09
  • Kadir Şeker davasında sürpriz tanık16 Şubat 2020 Pazar 16:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti