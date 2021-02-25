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TEM'de 3 araç çarpıştı: 4 yaralı

İZMİT’te, TEM yolunda, 3 aracın karıştığı trafik kazasında, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.
TEM'de 3 araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında, TEM yolu İzmit Alikahya mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde 2 otomobil ve 1 cip, yoğunluk nedeniyle yavaşlayan trafikte birbiriyle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için yol üzerinde tedbir aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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