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TEM'de art arda iki kaza

TEM Otoyolu'nda, aynı güzergahta yaklaşık bir kilometre arayla art arda meydana gelen iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otoyolda Edirne yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.
TEM'de art arda iki kaza

İlk kaza,TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Otoyoldan Edirne yönüne ilerleyen sürücünün kullandığı 34 RC 3571 plakalı kamyonet, orta şeritteyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı.  Sürücü, arızaya bakmak için araçtan indiği sırada, aynı yöne giden bir otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


BİR KİLOMETRE ARKADA İKİNCİ KAZA

Kazanın ardından, Edirne yönüne doğru trafik yoğunluğu oluştu. Bu sırada, Sarıyer mevkii Türk Telekom Arena önünde, ikinci kaza meydana geldi. Aynı yöne ilerleyen 06 LLG 31 plakalı otomobilin sürücüsü trafik yoğunluğunu fark ederek durmak isterken, seyir halindeki 34 UG 3848 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, arkadan çarpan otomobilin içindeki 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 4'ü diğer sürücülerin yardımıyla çıkarılırken, araç içinde sıkışan bir kadın ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık 1 kilometre mesafede art arda meydana gelen kazaların ardından, O-2 Otoyolu'nda, Edirne yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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