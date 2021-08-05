Temmuzda değer bazı ihracat artışında İspanya başı çekti

Türkiye, temmuz ayında değer bazında en fazla ihracat artışını İspanya'ya gerçekleştirdi. İspanya'ya yapılan ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre, 153 milyon 281 bin dolar artarak 750 milyon 353 bin dolara çıktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10,2 artarak 16 milyar 413 milyon 409 bin dolara çıktı.

Türkiye, temmuz ayında değer bazında en fazla ihracat artışını İspanya'ya gerçekleştirdi.

İspanya'ya yapılan ihracat temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre, 153 milyon 281 bin dolar artarak 750 milyon 353 bin dolara çıktı.Bu dönemde miktar bazında ihracat artışında İspanya'yı İtalya, Yunanistan, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Temmuz ayında Türkiye'nin dış satımı İtalya'ya 150 milyon 491 bin dolar artışla 737 milyon 409 bin dolara, Yunanistan'a 104 milyon 641 bin dolar yükselerek 261 milyon 210 bin dolara, Polonya'ya 104 milyon 529 bin dolar artarak 386 milyon 503 bin dolara, Birleşik Arap Emirliklerine 96 milyon 990 bin dolar artışla 229 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde İspanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör hazır giyim ve konfeksiyon oldu.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün İspanya'ya dış satımı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 268 milyon 460 bin dolara yükseldi.

Ülkeye en fazla ihracat bu dönemde İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbullu şirketlerin İspanya'ya dış satımı temmuz ayında yüzde 42,9 yükselerek 380 milyon 303 bin dolara ulaştı.

Değer bazında en fazla azalış Suudi Arabistan'da

Verilere göre, Türkiye'nin dış satımında temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla azalış Suudi Arabistan'a gerçekleşti.

Suudi Arabistan'a yapılan ihracat, 243 milyon 834 bin dolar azalarak 12 milyon 974 bin dolara geriledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin ihracatı Fransa'ya 126 milyon 669 bin dolar azalışla 531 milyon 743 bin dolara, Norveç'e 61 milyon 407 bin dolar gerileyerek 41 milyon 65 bin dolara, Litvanya'ya 16 milyon 728 bin dolar azalarak 24 milyon 402 bin dolara, Katar'a 16 milyon 177 bin dolar azalışla 68 milyon 123 bin dolara indi.

-En fazla ihracat Almanya'ya

Türkiye, temmuz ayında en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi.

Almanya'yı, Birleşik Krallık, ABD, İspanya, İtalya izledi.

Değer bazında en fazla ihracat artışında zirvede bulunan İspanya ve İtalya, en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke kategorisinde de ilk 5'te yer almayı başardı. Bu dönemde Türkiye Almanya'ya 1 milyar 326 milyon 328 bin dolar, Birleşik Krallık'a 941 milyon 236 bin dolar, ABD'ye 909 milyon 239 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.