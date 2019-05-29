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Test edildi: Oruç sıhhattir

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Berkay Ekici, toplumumuzda sık rastlanan ve sinsi bir hastalık olarak bilinen hipertansiyona, oruç tutmanın birçok olumlu etkisi olduğunu, Ramazan’da bin 200 kişiyi tarayarak bunu gözlemlediklerini belirtti.   
Test edildi: Oruç sıhhattir

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Berkay Ekici, toplumumuzda sık rastlanan ve sinsi bir hastalık olarak bilinen hipertansiyona, oruç tutmanın birçok olumlu etkisi olduğunu, Ramazan’da bin 200 kişiyi tarayarak bunu gözlemlediklerini belirtti.   

Kardiyovasküler Akademi Derneği (ATOG) Dünya Hipertansiyon Günü’nde bilinçliliği artırmak için geçtiğimiz günlerde Türk Telekom Genel Merkezi’ndeki bin 200 çalışana hipertansiyon taraması gerçekleştirdi. 30 hekim tarafından etkinlik kapsamında çalışanların boyları, kiloları, tansiyonları, nabızları ve eşlik eden hastalıkları tarandı. Ayrıca oruç tutmanın hipertansiyona etkisi de araştırıldı. 

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ORUÇ TUTANLAR TARANDI SONUÇ HEKİMLERİ ŞAŞIRTTI 

Etkinlikle ilgili gazetemize bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Berkay Ekici, “Dünya Hipertansiyon Günü’nün Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle oruç tutmanın hipertansiyon konusunda hastaları olumlu mu yoksa olumsuz mu etkilediğini görme fırsatı bulduk. 30 hekim arkadaşımız ile beraber bin 200 kişinin boylarını, kilolarını, tansiyonlarını, nabızlarını, eşlik eden hastalıklarını taradık. Bu kişilerin önceden takiplerini de yapan biri olarak söylüyorum bin 200 kişinin çoğunda hipertansiyon vs. önceden kontrolsüzken çok nadir ekstra yükseklikler bulduk. Genellikle hep normal çıktı. Çok nadir 14’e 9’un üzerinde tansiyonlar gördük. Ve çoğunluğu normal şekilde gitti. Hatta çok kilolu hastada bile tansiyonların normal gitmesi çok ilginç oldu. Diğer hekim arkadaşlarımın gözetimi böyleydi. Hekimler olarak ‘Burada hasta yok mu?’ diye sorduk” dedi. 

VÜCUT DİNLENİYOR…

Oruç tutmanın hipertansiyona olumlu bir katkısını gözlemlediklerini belirten Kardiyoloji Uzmanı Ekici, “Ramazan ayında sonuçta insanların tuz kullanımı, abur cubur, fast food ve vs. ürünlerin kullanımı azalıyor. Bu durumlar vücudun adeta dinlenmesi şeklinde tansiyona olumlu etkilemiş durumda. Dolayısıyla hipertansiyon konusunda biz buna geçen hafta şahit olduk. Bin hastanın üzerindeki taramamızda çok nadir tansiyon yükseklikleri gördük onları da tedavi ediyoruz” diye konuştu.  

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15 MİLYON HİPERTANSİYON HASTASI VAR

Türkiye’de 15 milyon hipertansiyon hastası bulunuyor. Baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı ve görmede bozukluk gibi belirtiler veren yüksek kan basıncı daha çok da kadınları etkiliyor. 

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OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com

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