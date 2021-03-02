  • BIST 1.530
  • Altın 405,884
  • Dolar 7,3246
  • Euro 8,7987
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 4 °C
»

THY mart ayı uçuş planını güncelledi

Türk Hava Yolları (THY), mart ayı uçuş planını güncelleyerek, yolcuların 223 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağını duyurdu.
THY mart ayı uçuş planını güncelledi

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mart ayı uçuş planının güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Mart 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi 31 Mart 2021 tarihine kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız."

Uçuş planına göre yolcuların 223 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, yolcuların, THY'nin yeni uçuş planına, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabileceği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacak02 Mart 2021 Salı 11:13
  • Çorum'da 7 bin 291 litre sahte içki ele geçirildi02 Mart 2021 Salı 11:11
  • Bahçeli: Cumhur İttifakı milli ve demokratik bir hüviyete sahiptir02 Mart 2021 Salı 11:09
  • Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Karimov ile görüştü02 Mart 2021 Salı 11:01
  • Ümitcan Uygun ve babasına 'kişinin hatırasına hakaretten' iddianame02 Mart 2021 Salı 11:00
  • Sarıyer'de motosiklet hırsızları kamerada02 Mart 2021 Salı 10:59
  • Yol verme kavgası: 3 yaralı02 Mart 2021 Salı 10:59
  • Bakan Soylu: Kontrollü Normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz02 Mart 2021 Salı 10:51
  • Kayseri'de DEAŞ operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı02 Mart 2021 Salı 10:47
  • Kırklareli'nde yakalanan 17 sığınmacı, Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini ileri sürdü02 Mart 2021 Salı 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti