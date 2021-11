Toplu Taşıma Teşvik Edilmeli

Ankara’nın birçok noktasında mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde yoğun trafik yaşanıyor. Her ne kadar bir İstanbul olmasa da trafik konusunda İstanbul olma yolunda ilerliyor. Özellikle trafiğin büyük bir kısmını her şehirde olduğu gibi Ankara’da da işe aracıyla tek başına gidip gelenler oluşturuyor. Bu da yetmezmiş gibi bir de kamu servisleri bazı güzergâhlarda yoğun trafik oluşturuyor. Bunu her sabah işe giderken ya da işten eve gelirken çok rahat gözlemleyebilirsiniz.

Bunun nasıl önüne geçileceği ile ilgili bir çalışma yapılıyor mu bilmiyorum. Büyükşehir Belediyesi trafik sorunu olan güzergâhlara köprülü kavşak çalışmaları yapıyor. Trafiği rahatlatmaya çalışıyor ama bir yerden sonra bu da fayda etmiyor. Sanırım bunun tek çözümü insanları toplu taşıma araçlarına teşvik etmek. Toplu taşımayı da insanların tercih etmesi için ya ucuz ulaşım sağlayacaksınız -ki bu şu anda mümkün gözükmüyor- ya da zamandan tasarruf ettireceksiniz. Mesela Ankara’da sadece toplu taşıma araçlarının kullanabildiği bir yol yok. Otobüs duraklarında yasak olmasına rağmen onlarca taksi ve araç duraklama yapıyor, trafiği aksatıyor. Yine aynı şekilde toplu taşıma araçları en sol şeritten giderek durağa 50 metre kala en sağ şeride yanaşmaya çalışıyor. Bu da haliyle trafiği iyice çekilmez kılıyor.

Bunun önüne geçebilmenin tek yolu bazı güzergâhlarda bir şeridi sadece toplu taşıma araçlarına kullandırmak. İstanbul’da birçok noktada bu yapılıyor. Gayet de faydalı bir şekilde işliyor.

Toplu taşıma araçlarının ayrı bir yolu olsun ki, sabah araçla bir saatte gideceğiniz yere otobüsle 20 dakikada gidin. Böylece insanların eline toplu taşıma kullandığında mutlu eden bir şey vermiş olun. Vatandaşlar da araçlarında tek başlarında işe gitmektense, hem para hem de zamandan tasarruf ederek toplu taşımaya yönelsin. Böylelikle şehirdeki trafik sorunu da bir nebze ortadan kalkacaktır. Tabi bunun için yeterli sayıda toplu taşıma aracınızın da olması gerekiyor. Aksi halde iş daha da çekilmez bir duruma dönüşebilir. Kaş yapayım derken göz çıkartılabilir.