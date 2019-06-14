Trabzonspor Abdülkadir Ömür için 20 milyon Euro'luk teklifi reddetti

Geride bıraktığımız sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Abdülkadir Ömür, Avrupa devlerini de peşine taktı.

Son olarak Monaco Kulübü, Abdülkadir Ömür için Trabzonspor’a resmi teklif sundu.

Kötü bir sezonu geride bırakan ve gelecek sezon toparlanmak isteyen Monaco, 20 yaşındaki başarılı oyuncunun bir sonraki satışından pay ile birlikte Trabzonspor’a toplam 20 milyon Euro’luk bir teklif yaptı.

Trabzonspor, Türkiye’de transfer geliri rekoruna imza atma fırsatını ise reddetti. Önümüzdeki sezon ligde şampiyonluğu hedefleyen ve Abdülkadir Ömür’e çok güvenen bordo mavili ekip bu ayrılığa onay vermedi. Abdülkadir 32 maçta 5 gol, 9 asistle oynamıştı