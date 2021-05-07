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Trafiğin ortasında engellinin çaresizliği;  'Çevredekiler kaldırırlar diye düşünüyordum'

Beşiktaş'ta yolun ortasında tekerlekli sandalyeden düşen engelli kişiyi çevredekiler seyretmekle yetinirken yaklaşık 150 metre uzakta bulunan 26 yaşındaki genç yardımına koştu.
Trafiğin ortasında engellinin çaresizliği;  'Çevredekiler kaldırırlar diye düşünüyordum'

Olay dün akşam saatlerinde Beşiktaş sahil yolunda yaşandı. Trafiğin işlek olduğu saatlerde yol ortasında tekerlekli sandalyeden düşen engelli çaresizce yardım bekledi. Dakikalarca kendi imkanlarıyla yerden kalkmaya çalışan engellinin yardımına çevrede bulunanların koşmaması ve trafikte sürücülerin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmeleri 'insanlık ölmüş' dedirtti. 

Bu sırada işten çıkan ve sahilde vakit geçiren 26 yaşındaki Buğra Redkan, tekerlekli sandalyeden düşen kişiyi gördü. Çevredekilerin yardım edeceğini düşünen Redkan, motosikletine binerek Sultangazi'de bulunan evine doğru ilerlerken engellinin halen yerde olduğunu gördü. Motosikletin yol kenarına park eden Redkan, yardıma koştu. Engelli kişiyi yerden kaldıran Redkan, daha sonra motosikletine binerek yoluna devam etti. O anlar ise Redkan'ın kask kamerasına yansıdı. 

"HİÇ KİMSE HİÇBİR ŞEKİLDE YARDIM ETMEDİ"

O anları anlatan Buğra Redkan, "Sahilde tek başıma oturuyordum. O ara motoruma doğru yönelirken, birinin tekerlekli sandalye ile yere düştüğünü gördüm. Aramızda da baya bir mesafe vardı. 'İnsanlar kaldırır' diye düşündüm.

Aramızda baya bir mesafe olduğu bundan dolayı çok fazla yeltenmedim. Aramızda yaklaşık 150 metre vardı. Ben çevredeki insanlar yanına gidip kaldırırlar diye düşünüyordum. Bu sırada motoruma bindim. Vatandaşın düştüğü yere doğru gidiyordum. Kırmızı ışıkta bekleyen insanlar vardı. Araçlar geçiyordu. Ama vatandaşın halen yerde olduğunu gördüm. Hiç kimse yardım etmiyordu. Bende motorun kontağını kapatıp yardımına koştum. Yaklaşık bir 50 metre koştum. Araçların arasından geçtim. Çünkü hiç kimse hiçbir şekilde yardım etmiyordu. Ben direk yanına giderek kaldırdım. İyi olup, olmadığını sordum. Kendisinin iyi olduğunu söyledi. Kaldırdıktan sonra kendisi hemen gitme gereği duydu.  Ben yardım ettikten sonra insanlar 'Hiç kimse yardım etmiyor' demeye başladılar. Oysaki kendileri de hiçbir şekilde yardım etmediler. Çok acınası bir durumdu ve çok üzüldüm. İnsanların böyle bir şey yapması hiç hoş değil. Çok üzücü bir olay" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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