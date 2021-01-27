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Tunus, Fas, BAE ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 83, Fas'ta 15, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 7 ve Cezayir'de 5 kişi hayatını kaybetti.
Tunus, Fas, BAE ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 83 kişinin daha öldüğü, 2 bin 26 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 255 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 6 bin 370'e, vaka sayısının 200 bin 662'ye, iyileşenlerin sayısının ise 148 bin 995'e ulaştığı bildirildi.

Fas
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 867 kişinin enfekte olduğu, 1351 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle can kayıplarının 8 bin 187'ye, vaka sayısının 467 bin 493'e, iyileşenlerin sayısının ise 444 bin 823'e yükseldiği ifade edildi.

BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 3 bin 601 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 890 hastanın ise iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, ölü sayısının 805'e, vaka sayısının 285 bin 147'ye, iyileşen hasta sayısının ise 259 bin 194'e çıktığı bilgisi verildi.

Cezayir
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 5 kişinin vefat ettiği, 243 yeni vaka tespit edildiği, 193 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Ülkede toplam can kaybının 2 bin 871, vaka sayısının 106 bin 97, iyileşenlerin sayısının ise 72 bin 396 olduğu ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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