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'Türkiye Güven Huzur ve Vale Uygulaması'nda aranan 813 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığınca, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından dün ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur ve Vale" uygulaması yapıldı.
'Türkiye Güven Huzur ve Vale Uygulaması'nda aranan 813 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, metruk binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklar ile okul önü ve çevrelerinde yol uygulaması gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun bulunduğu eğlence ve etkinlik olan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, valilik, okul ve hastane gibi kamu binalarının çevrelerinde, gar, istasyon, iskele, liman, otogar, terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ve turizm sektöründe devre mülk ve devre tatil olarak hizmet sunan işletmeler ve vale personeline yönelik uygulama yapıldı.

7 bin 650 noktada denetim gerçekleştirildi
Ülke genelinde 7 bin 650 noktada yapılan uygulamada 53 bin 67 personel görev aldı, 205 dedektör köpek kullanıldı.

Uygulamada 6 bin 207 metruk bina ile 6 bin 489 park ve bahçe kontrol edildi, 23 bin 398 umuma açık yer, 167 bin 521 araç ile devre mülk ve devre tatil sektöründe faaliyet yürüten 196 işletme denetlendi.

19 kayıp kişi bulundu
Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 813 kişi yakalandı, 6’sı çocuk 19 kayıp kişi bulundu, 5 bin 372 araçla ilgili işlem yapıldı, 787 araç trafikten men edildi, aranan 69 araç bulundu.

Ayrıca 283 umuma açık yerle ilgili işlem yapıldı, 12 iş yeri kapatıldı.

Vale hizmeti veren 802 işletme denetlendi
Vale hizmeti sunan işletmelere ve vale personeline yönelik denetimlerde 802 işletme ile 313 vale personeli denetlendi.

Vale yönetmeliğine aykırı davranan işletmelerle ilgili tutanak tutuldu, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde gösterilen kural, yasak veya yükümlülüklere uymadığı tespit edilen 9 işletme ile bir vale personeline idari yaptırım uygulandı.

Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda muhtelif miktarda uyuşturucu, gümrük kaçağı sigara ve tütün ile çok sayıda ateşli silah ve yardımcı malzeme ele geçirildi.

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