  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 29 °C
»

Türkiye, Sırbistan'a ikinci kez tıbbi yardım gönderdi

Yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden Sırbistan'a tıbbi yardımları taşıyan TSK'ye ait A 400M tipi dev nakliye uçağı Ankara'dan havalandı.
Türkiye, Sırbistan'a ikinci kez tıbbi yardım gönderdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelerden Sırbistan'a Türkiye'nin tıbbi yardımını taşıyan askeri uçak Ankara'dan havalandı.

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Sırbistan'a ikinci kez maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderdi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu yer aldı.

Sancak bölgesine yardım eli uzatılacak
Başta bölgenin en büyük şehri Novi Pazar olmak üzere Sancak'taki durumun kötüleşmesi üzerine Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek yardım talep etmişti.

Sağlık personelinin yetersiz olduğu ve yeni Kovid-19 vakalarının her geçen gün arttığı bölgeden gelen yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Türkiye, bu kapsamda özellikle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine yardım elini uzattı.

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla, arasında Sırbistan'ın da bulunduğu 5 Balkan ülkesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 8 Nisan 2020'de tıbbi yardım malzemesi göndermişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara emniyeti polislere saldıran avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacak04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:39
  • EGM'den gazeteciye kötü muamele iddiasına yalanlama04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:38
  • Erzurum'da iki mahalleye yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:38
  • Giresun Valisi Ünlü: Eğribel Tüneli'nde kazı çalışmaları tamamlandı04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:37
  • MSB görüntüleri paylaştı! Yerle bir edildi04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:34
  • Defineciler 2 bin yıllık eserleri parçaladı04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:33
  • Aksoy: Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın ithamını reddediyoruz04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:31
  • Ecrin bebek iddianamesinde babaannenin 25 yıl hapsi isteniyor04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:26
  • 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:25
  • MEB duyurdu: Okullar ne zaman açılacak?04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti